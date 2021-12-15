https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrovdan-kariyerinin-en-zor-yili-sorusuna-yanit--geriye-degil-ileriye-bakmayi-tercih-ediyorum-1051812837.html

Lavrov'dan kariyerinin en zor yılı sorusuna yanıt: 'Geriye değil, ileriye bakmayı tercih ediyorum'

Lavrov'dan kariyerinin en zor yılı sorusuna yanıt: 'Geriye değil, ileriye bakmayı tercih ediyorum'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görevinde sürekli olarak ileriye bakmayı tercih ettiğini ve kariyerindeki zor dönemleri düşünmediğini söyledi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T23:23+0300

2021-12-15T23:23+0300

2021-12-15T23:23+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

dışişleri bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051369944_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_89a0ece2dd279a5f00f0db9ff7dc6a9e.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır televizyon kanalı TeN TV’ye verdiği röportajda, “Yaklaşık 17 yıldır uluslararası arenada ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Sizin için en zor yıllar hangileriydi” sorusunu, “Bu soyut bir soru. Bunu düşünmüyorum, çünkü benim için ne kadar zor olduğunu düşünürsem, çalışmam çok zorlaşır. Bugün çalışmamız ve geriye değil ileriye bakmamız gerekiyor” şeklinde yanıtladı.2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Lavrov, modern Rusya tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten isim.

https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrov-abd-rusyayla-diyalogu-gelistirme-istegine-sahip-1051775601.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, dışişleri bakanı