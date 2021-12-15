Lavrov'dan kariyerinin en zor yılı sorusuna yanıt: 'Geriye değil, ileriye bakmayı tercih ediyorum'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır televizyon kanalı TeN TV’ye verdiği röportajda, “Yaklaşık 17 yıldır uluslararası arenada ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Sizin için en zor yıllar hangileriydi” sorusunu, “Bu soyut bir soru. Bunu düşünmüyorum, çünkü benim için ne kadar zor olduğunu düşünürsem, çalışmam çok zorlaşır. Bugün çalışmamız ve geriye değil ileriye bakmamız gerekiyor” şeklinde yanıtladı.2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Lavrov, modern Rusya tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten isim.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görevinde sürekli olarak ileriye bakmayı tercih ettiğini ve kariyerindeki zor dönemleri düşünmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır televizyon kanalı TeN TV’ye verdiği röportajda, “Yaklaşık 17 yıldır uluslararası arenada ülkenizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Sizin için en zor yıllar hangileriydi” sorusunu, “Bu soyut bir soru. Bunu düşünmüyorum, çünkü benim için ne kadar zor olduğunu düşünürsem, çalışmam çok zorlaşır. Bugün çalışmamız ve geriye değil ileriye bakmamız gerekiyor” şeklinde yanıtladı.
2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Lavrov, modern Rusya tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten isim.