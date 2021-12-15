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https://tr.sputniknews.com/20211215/malta-kisisel-esrar-kullanimini-yasallastiran-ilk-ab-ulkesi-oldu-1051783106.html
Malta, kişisel esrar kullanımını yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
Malta, kişisel esrar kullanımını yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
Akdeniz'in ortasındaki ada ülkesi, esrarın eğlence-dinlence amaçlı kullanımının yanısıra kişisel kullanım için sınırlı ekimi ve bulundurulmasını onayladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:32+0300
2021-12-15T11:49+0300
dünya
ab
malta
esrar
yasallaştırma
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Esrar kullanımı ve ekimini suç olmaktan çıkaran yeni yasa, Malta parlamentosunda 27'ye karşı 36 oyla kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanının onayına sunuldu.Böylece Malta, esrarla ilgili mevzuatı büyük ölçüde gevşeten ilk AB ülkesi olma yarışında Lüksemburg'u geride bıraktı.Yasada ne var ne yok?Yeni yasaya göre, yetişkinler tutuklanma veya maddeye el konma korkusu olmadan yasal olarak 7 grama kadar esrar taşıyabilecek. 7-28 gram arasında daha büyük miktarla yakalananlar, ceza mahkemesi yerine idari mahkemeye çıkarılacak.Artık hane başına en fazla 4 kenevir bitkisinin evde ekimi de yasal olacak. Ancak bitkilerin kamusal görünürlüğünün olmaması gerekiyor. Herhangi bir sonuçla karşılaşmaktan korkmadan evde 50 grama kadar kurutulmuş ürün tutulabilecek.Gelgelelim halka açık yerlerde esrar içmek yasak olarak kaldı. Yasağı ihlal edenler, 235 euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Esrar reşit olmayanların önünde içildiyse ceza 500 euroya kadar yükselecek.Esrar ticaretine yönelik sıkı kısıtlamalar da yürürlükte kaldı. Kendi esrar ürünlerini yetiştirme konusunda istek ya da kabiliyetten yoksun olanlar, esrara erişim için yeni kurulacak esrar derneklerine katılmak zorunda kalacak. Sadece özel şahıslar tarafından kar amacı gütmeden kurulabilen bu dernekler, üyelerine günde en fazla 7 gram ve ayda 50 grama kadar esrar dağıtabilecek.Malta uyuşturucu cennetine döner mi?Yeni yasa merkez sağcı muhalefet, bazı doktorlar, bazı STK'ler ve Katolik Kilisesi'nden Malta'yı uyuşturucu cennetine döndüreceği endişesini de içeren sert eleştiriler aldı.Yasanın çıkmasına öncülük eden Eşitlik Bakanı Owen Bonnici ise esrarla ilgili 'zarar azaltma yaklaşımının' benimsendiğini söyledi. Bonnici, kendisini ve esrarın yasallaşmasının diğer savunucularını "Biz değişimi yaratanlarız” diye övdü. Bonnici, öncesinde Sunday Times of Malta gazetesinde yayımladığı makalede, “Hükümet, hiçbir şekilde yetişkinleri esrar kullanımına davet etmiyor veya esrar kültürünü teşvik etmiyor. Hükümet, insanları her zaman daha sağlıklı seçimler yapmaya çağırıyor” diye yazmıştı.Lüksemburg ve Almanya yoldaLüksemburg'da ekimde açıklanan benzer bir yasa tasarısı henüz parlamento onayı almadı. Almanya'da yeni kurulan Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin programında da esrarın yasallaşması var.
https://tr.sputniknews.com/20211125/malavi-cumhuriyeti-mike-tysondan-resmi-esrar-elcisi-olmasini-istedi-1051137791.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/uber-esrar-piyasasina-girdi-ontarioda-uber-eats-uygulamasindan-esrar-siparis-edilebiliyor-1051060899.html
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ab, malta, esrar, yasallaştırma

Malta, kişisel esrar kullanımını yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu

10:32 15.12.2021 (güncellendi: 11:49 15.12.2021)
© Fotoğraf : PixabayEsrar bitkisi
Esrar bitkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Akdeniz'in ortasındaki ada ülkesi, esrarın eğlence-dinlence amaçlı kullanımının yanısıra kişisel kullanım için sınırlı ekimi ve bulundurulmasını onayladı.
Esrar kullanımı ve ekimini suç olmaktan çıkaran yeni yasa, Malta parlamentosunda 27'ye karşı 36 oyla kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanının onayına sunuldu.
Böylece Malta, esrarla ilgili mevzuatı büyük ölçüde gevşeten ilk AB ülkesi olma yarışında Lüksemburg'u geride bıraktı.

Yasada ne var ne yok?

Yeni yasaya göre, yetişkinler tutuklanma veya maddeye el konma korkusu olmadan yasal olarak 7 grama kadar esrar taşıyabilecek. 7-28 gram arasında daha büyük miktarla yakalananlar, ceza mahkemesi yerine idari mahkemeye çıkarılacak.
Artık hane başına en fazla 4 kenevir bitkisinin evde ekimi de yasal olacak. Ancak bitkilerin kamusal görünürlüğünün olmaması gerekiyor.
Herhangi bir sonuçla karşılaşmaktan korkmadan evde 50 grama kadar kurutulmuş ürün tutulabilecek.
Mike Tyson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Malavi Cumhuriyeti, Mike Tyson'dan ülkenin resmi esrar elçisi olmasını istedi
25 Kasım, 12:44
Gelgelelim halka açık yerlerde esrar içmek yasak olarak kaldı. Yasağı ihlal edenler, 235 euroya kadar para cezasına çarptırılacak. Esrar reşit olmayanların önünde içildiyse ceza 500 euroya kadar yükselecek.
Esrar ticaretine yönelik sıkı kısıtlamalar da yürürlükte kaldı. Kendi esrar ürünlerini yetiştirme konusunda istek ya da kabiliyetten yoksun olanlar, esrara erişim için yeni kurulacak esrar derneklerine katılmak zorunda kalacak. Sadece özel şahıslar tarafından kar amacı gütmeden kurulabilen bu dernekler, üyelerine günde en fazla 7 gram ve ayda 50 grama kadar esrar dağıtabilecek.
UBER - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
DÜNYA
Uber, esrar piyasasına girdi: Ontario'da Uber Eats uygulamasından esrar sipariş edilebiliyor
23 Kasım, 11:09

Malta uyuşturucu cennetine döner mi?

Yeni yasa merkez sağcı muhalefet, bazı doktorlar, bazı STK'ler ve Katolik Kilisesi'nden Malta'yı uyuşturucu cennetine döndüreceği endişesini de içeren sert eleştiriler aldı.
Yasanın çıkmasına öncülük eden Eşitlik Bakanı Owen Bonnici ise esrarla ilgili 'zarar azaltma yaklaşımının' benimsendiğini söyledi. Bonnici, kendisini ve esrarın yasallaşmasının diğer savunucularını "Biz değişimi yaratanlarız” diye övdü.
Bonnici, öncesinde Sunday Times of Malta gazetesinde yayımladığı makalede, “Hükümet, hiçbir şekilde yetişkinleri esrar kullanımına davet etmiyor veya esrar kültürünü teşvik etmiyor. Hükümet, insanları her zaman daha sağlıklı seçimler yapmaya çağırıyor” diye yazmıştı.

Lüksemburg ve Almanya yolda

Lüksemburg'da ekimde açıklanan benzer bir yasa tasarısı henüz parlamento onayı almadı. Almanya'da yeni kurulan Sosyal Demokrat-Yeşiller-Hür Demokratlar hükümetinin programında da esrarın yasallaşması var.
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