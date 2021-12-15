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https://tr.sputniknews.com/20211215/mersinde-ekmek-1-lira-ihtiyac-sahiplerine-ucretsiz-1051784518.html
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:08+0300
2021-12-15T11:23+0300
ekonomi
mersin
enflasyon
ekonomik kriz
ekmek
un
gıda
gıda fiyatları
zam
mersin büyükşehir belediyesi
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Gıda fiyatlarındaki yükseliş, son haftalarda ekmek fiyatlarına da yansıdı ancak Mersin Belediyesi ekmeği 1 liradan satmaya devam ediyor.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.Seçer paylaşımında, "Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek. #BirizBeraberiz" diye yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/imamoglu-halk-ekmek-kuyrugundaki-vatandaslarimizin-goruntulerinin-yayinlanmasindan-memnun-degilim-1051736346.html
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mersin, enflasyon, ekonomik kriz, ekmek, un, gıda, gıda fiyatları, zam, mersin büyükşehir belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz

11:08 15.12.2021 (güncellendi: 11:23 15.12.2021)
© İHAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.
Gıda fiyatlarındaki yükseliş, son haftalarda ekmek fiyatlarına da yansıdı ancak Mersin Belediyesi ekmeği 1 liradan satmaya devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.
Seçer paylaşımında, "Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek. #BirizBeraberiz" diye yazdı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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