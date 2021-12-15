https://tr.sputniknews.com/20211215/mersinde-ekmek-1-lira-ihtiyac-sahiplerine-ucretsiz-1051784518.html

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Ekmek 1 lira, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

mersin

enflasyon

ekonomik kriz

ekmek

un

gıda

gıda fiyatları

zam

mersin büyükşehir belediyesi

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Gıda fiyatlarındaki yükseliş, son haftalarda ekmek fiyatlarına da yansıdı ancak Mersin Belediyesi ekmeği 1 liradan satmaya devam ediyor.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sosyal medya hesabından ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına başlandığını duyurdu.Seçer paylaşımında, "Mersin’de ekmeği 1 TL’den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek. #BirizBeraberiz" diye yazdı.

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mersin, enflasyon, ekonomik kriz, ekmek, un, gıda, gıda fiyatları, zam, mersin büyükşehir belediyesi