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Meteoroloji uyardı: Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat
Meteoroloji uyardı: Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat
Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat!Meteoroloji, 15 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı. Bölge bölge uyarılarda bulunan Meteoroloji... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T06:55+0300
2021-12-15T06:53+0300
yaşam
kar yağışı
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
fırtına
şiddetli yağış
yağış
kar fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara(Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Mardin çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğusunda kuvvetli yağış ve zamanla yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BURSA 5°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE 2°C, 7°CÇok bulutluİSTANBUL 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 8°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EgeÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde kuvvetli yağmur zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 3°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.DENİZLİ 6°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.İZMİR 12°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 2°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ADANA 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıISPARTA 5°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevreleri ile Ankara'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 5°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 4°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KONYA 4°C, 9°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 4°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların batısında kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.BOLU 4°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE 8°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 3°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batısında kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 10°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Trabzon, Rize ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BAYBURT 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluÇORUM 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ELAZIĞ 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıKARS -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluVAN -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİİRT 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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kar yağışı, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, fırtına, şiddetli yağış, yağış, kar fırtınası, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji uyardı: Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat

06:55 15.12.2021
© AAAnkara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat!Meteoroloji, 15 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu açıkladı. Bölge bölge uyarılarda bulunan Meteoroloji kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara(Edirne hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Mardin çevreleri ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın zamanla doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğusunda kuvvetli yağış ve zamanla yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın iç kesimlerinde kuvvetli yağmur zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) yer yer karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevreleri ile Ankara'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli ve zamanla yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 4°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların batısında kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 10°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Çorum, Trabzon, Rize ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BAYBURT 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SİİRT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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