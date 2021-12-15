https://tr.sputniknews.com/20211215/muslume-yagal-icin-besik-gorunumunde-mezar-tasi-yapildi-yanina-da-cocuk-bisikleti-kondu-1051793362.html

Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu

Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu

Karaman’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı. Müslüme'nin mezar başına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

mersin

karaman

bebek

çocuk

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kayıp

mezar

akraba

cinayet

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Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı.2.5 yaşında hayatını kaybeden Yağal'ın Karaman'da bulunan mezarının başına bir de çocuk bisikleti konuldu.Ne olmuştu?Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211128/muslume-yagalin-olumuyle-ilgili-yayin-yasagina-uymayanlara-sorusturma-1051218766.html

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