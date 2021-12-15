https://tr.sputniknews.com/20211215/muslume-yagal-icin-besik-gorunumunde-mezar-tasi-yapildi-yanina-da-cocuk-bisikleti-kondu-1051793362.html
Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu
Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu
Karaman’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı. Müslüme'nin mezar başına... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:14+0300
2021-12-15T14:14+0300
2021-12-15T14:14+0300
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mersin
karaman
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çocuk
bisiklet
kayıp
mezar
akraba
cinayet
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Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı.2.5 yaşında hayatını kaybeden Yağal'ın Karaman'da bulunan mezarının başına bir de çocuk bisikleti konuldu.Ne olmuştu?Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211128/muslume-yagalin-olumuyle-ilgili-yayin-yasagina-uymayanlara-sorusturma-1051218766.html
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mersin, karaman, bebek, çocuk, bisiklet, kayıp, mezar, akraba, cinayet, dede, müslüme yağal
Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı, yanına da çocuk bisikleti kondu
Karaman’da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 2 buçuk yaşındaki Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı. Müslüme'nin mezar başına da bir çocuk bisikleti bırakıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal için beşik görünümünde mezar taşı yapıldı.
2.5 yaşında hayatını kaybeden Yağal'ın Karaman'da bulunan mezarının başına bir de çocuk bisikleti konuldu.
Ne olmuştu?
Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.
Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H. Yağal, 23 Kasım'da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığını bildirmişti.