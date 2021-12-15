https://tr.sputniknews.com/20211215/musteriden-4-bin-dolar-bahsis-alan-garson-isinden-oldu-1051789800.html

4 bin dolarlık bahşişi patronla paylaşmadığı için işinden oldu

4 bin dolarlık bahşişi patronla paylaşmadığı için işinden oldu

ABD'de müşterisinden 4 bin 400 dolar değerinde bahşiş alan bir restoran çalışanı, patronuyla bahşiş üzerine anlaşmazlık yaşayınca işinden oldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

patron

bahşiş

restoran

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Arkansas'daki Bentonville kentinde Oven & Tap isimli bir restoranda çalışan Ryan Brandt isimli kadın, restoranda düzenlenen 40 kişilik gece partisinde garson olarak görev yaptı.40 kişilik partiyi düzenleyen Grant Wise isimli müşteri, gece boyunca kendileriyle yakından ilgilenen Ryan Brandt'a teşekkürlerini ilettikten sonra masaya çağırdı ve alkışladıktan sonra 4 bin 400 dolar bahşiş bıraktı. Ancak bu bahşiş, genç kadının işinin de sonunu getirdi.Wise, paranın Brandt ve partiyle ilgilenen diğer garsonlar arasında paylaştırılmasını istemişti ancak restoranın sahibi buna izin vermedi. Genç kadına 4 bin 400 dolarlık bahşiş bırakıldığını diğer çalışanlardan öğrenen restoran sahibi, Brandt'a telefon açarak işten çıkarıldığını söyledi. Aldığı haberle yıkılan Brandt, katıldığı televizyon programında, "3,5 yıldır orada çalışıyordum ve bu gerçekten kırıcıydı. O gece yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi. Brandt'in avukatı, satışlardan elde edilen gelirin yüzde 7'si çalışanların maaşının ödenmesi için kullanılırken, restoranda ödenen bahşişlerin ise tamamının çalışanlara bırakıldığının altını çizdi.Bahşişi bırakan müşteri Wise ise, duruma itiraz ederek parayı parti için gece boyunca misafirlerle ilgilenen çalışanlara bıraktığını söylediği restoran sahibinden en sonunda bahşişi geri istemek zorunda kaldığını ve Brandt ve diğer garsonlara parayı elden verdiğini dile getirdi.Çalışanını 'itibar zedelemekle' suçlayan ve dava açma tehdidinde bulunan restoranın iddiasına göre, Brandt o gece restorandan 2 bin 200 dolarla ayrıldı.

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abd, patron, bahşiş, restoran