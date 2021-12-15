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https://tr.sputniknews.com/20211215/musteriden-konum-bulmak-icin-aldigi-telefonu-calan-taksicinin-sofor-karti-iptal-edildi-1051811741.html
Müşteriden konum bulmak için aldığı telefonu çalan taksicinin şoför kartı iptal edildi
Müşteriden konum bulmak için aldığı telefonu çalan taksicinin şoför kartı iptal edildi
İstanbul Şişli'de, konum bulmak için kullandığı müşterisinin cep telefonunu geri vermeyerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü serbest... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:48+0300
2021-12-15T22:48+0300
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Şişli Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi'nde müracaat eden Azerbaycan vatandaşı K.K.'nin, Cihangir'den binerek İzzetpaşa Mahallesi'nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.Gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A., müşterinin cep telefonunu konum için kullandığını ve istenilen adrese ulaştıktan sonra sahibine geri verdiğini iddia etti.Gerekli yazışmaların ardından taksideki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin konum bulmak için kullandığı cep telefonunu geldiği adreste ön koltuğa bıraktığını, müşteri indikten sonra da çantasına koyduğunu tespit etti.Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan M.A., serbest bırakıldı.Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de yazışmaların ardından ticari taksi için 7 gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.
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Müşteriden konum bulmak için aldığı telefonu çalan taksicinin şoför kartı iptal edildi

22:48 15.12.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul Şişli'de, konum bulmak için kullandığı müşterisinin cep telefonunu geri vermeyerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü serbest bırakılırken, şoför kartının iptaline karar verildi.
Şişli Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi'nde müracaat eden Azerbaycan vatandaşı K.K.'nin, Cihangir'den binerek İzzetpaşa Mahallesi'nde indiği takside cep telefonunu unuttuğunu bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A., müşterinin cep telefonunu konum için kullandığını ve istenilen adrese ulaştıktan sonra sahibine geri verdiğini iddia etti.
Gerekli yazışmaların ardından taksideki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceleyen ekipler, şüphelinin konum bulmak için kullandığı cep telefonunu geldiği adreste ön koltuğa bıraktığını, müşteri indikten sonra da çantasına koyduğunu tespit etti.
Hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan M.A., serbest bırakıldı.
Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de yazışmaların ardından ticari taksi için 7 gün ruhsat iptaline, ticari taksi sürücüsünün ise şoför kartının iptal edilmesine karar verdi.
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