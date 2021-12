https://tr.sputniknews.com/20211215/national-democratic-institute-arastirmasi-genclerin-gozunde-siyasiler-kendilerini-dinlemiyor--1051782201.html

National Democratic Institute araştırması: 'Gençlerin gözünde siyasiler kendilerini dinlemiyor'

National Democratic Institute araştırması: 'Gençlerin gözünde siyasiler kendilerini dinlemiyor'

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Ulusal Demokratik Enstitü (National Democratic Institute), Türkiye'de gençler arasında yaptığı araştırmada gençlerin... 15.12.2021

Saha ve veri işlemesi MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırma Merkezi, 5-8 Ağustos tarihleri arasında 28 ilde 18-30 yaş grubunda toplam bin 542 kişi ile bir anket çalışması gerçekleştirdi. Araştırmada, gençlerin politik tercihleri, sivil topluma bakış açıları, yerel yönetimden beklentileri ile genç kadınların politikaya katılımı, karar alma süreçlerindeki tercihleri, temsiliyetleri hakkındaki görüşleri derlendi.'Gençleri siyasete dahil etme konusunda CHP ve AK Parti başarılı'Araştırmada, siyasetçilerin ve siyasi liderlerin, gençlere ulaşmak için yaptıkları çalışmalar, gençler üzerinde dikkate alındıklarına dair bir algı yaratsa da atılan bu adımların gençler nezdinde yine de yetersiz kaldığı belirtildi. Gençlerin gözünde siyasiler; kendilerini dinlemiyor, anlamıyor ve sorunlarına çözüm getirmek için çaba göstermiyor. Araştırmaya katılan her 10 gençten 3’ü CHP’nin 2’si ise AK Parti’nin gençleri siyasete kazandırma konusunda en başarılı 2 siyasi parti olduğunu düşünmekte. Bununla beraber gençleri siyasete dahil etme konusunda İYİ Parti’yi en başarılı parti olarak görenlerin oranı yüzde 4.3 iken bu oran MHP için yüzde 3.8, HDP içinse yüzde 3.5 oldu.'Gençler siyasete girme konusunda isteksiz'Araştırmada ayrıca, gençlerin siyasete katılım konusunda genel olarak isteksiz olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, gençlerin siyasete dair endişelerine, genç kadın katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı temelli endişeleri de ekleniyor. 10 genç kadından 8’i, kadınların parti liderlerinden daha az destek gördüğünü düşünüyor. Özellikle, siyaset sahnesinde kadına yönelik dil ve üslup, bu endişelerin temel kaynağı olarak gözleniyor. Her 2 kadından 1’i, siyasetteki cinsiyetçi dil ve tacizin kadınların siyasette başarılı olmasını zorlaştırdığını düşünüyor.Gençlerin en güvendiği haber kaynağı sosyal medyaÖte yandan, araştırma sonuçlarına göre gençler şehirleri ile ilgili haberlere erişmek için en çok sosyal medyaya güveniyor. Sosyal medyadan eriştikleri haberlere en çok güvenenler; yüzde 76 oranıyla İYİ Partili gençler. Bu oranı yüzde 69 ile HDP’li gençler, yüzde 67 ile MHP’li gençler, yüzde 61 ile CHP’li gençler izliyor. Yüzde 50 oranıyla AK Partili gençlerin, sosyal medyaya doğru habere erişmek için en az güvenen grup olduğu görülüyor. Sosyal medyaya güven yüksekken, ana akım medyaya güvenin oldukça düşük olduğu görülüyor. Çalışmaya göre, her 10 gençten sadece 1’i ana akım medyaya güveniyor.Gençler, şehirlerinde alınan kararlarda daha aktif olmak istiyorNDI araştırmasına göre ayrıca, gençler, belediye çalışmalarından derinlemesine haberdar olmasalar da özellikle, kendi hayatlarına temas eden çalışmalara ilgili duyuyor. Ulaşımdan, kültür-sanat etkinliklerine, imardan, bütçe yönetimine kadar belediye çalışmalarının çoğunda söz sahibi olmak istiyor.Gençler, yerel yönetimlerle olan bağlarını güçlendirecek formülü de kendileri belirliyor. Dinlenmek, ciddiye alınmak ve söz sahibi olmak istiyor. Ayrıca her 10 gençten 9’u, belediye başkanına ulaşamadığını düşünüyor. Belediye başkanlarının kendileriyle daha çok buluşmasını ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olmalarını talep ediyor. Şehirleri ile ilgili alınan kararlarda, etkin olmak ve bunun içinse kolaylık ve kapsayıcılık istiyor. Her 10 gençten 8’i belediye meclislerinde gençlik kotası olması gerektiğini düşünüyor.

