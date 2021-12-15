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https://tr.sputniknews.com/20211215/nebatiden-is-dunyasina-hepiniz-100er-milyon-dolar-bozdurun-1051788304.html
Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun
Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun
Sabah yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluşmasının iş dünyasına 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' dediğini... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:51+0300
2021-12-15T12:49+0300
ekonomi
nureddin nebati
toplantı
dilek güngör
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Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluştuğu toplantıdan kesitler aktardı. Güngör yazısında, "İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…" dediGüngör, Bakan Nebati'nin, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylediğini aktardı.Güngör, Nebati'nin açıkladığı 5 aksiyonu şöyle sıraladı:"İlki dövize endeksli tahvil… Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması… İhracın TL cinsi yapılması ancak kupon ve tahvil ana para ödemelerinin dövize endeksli olması…İkincisi primli altın toplama kampanyası… Bu konuda daha önce çalışmalar vardı. Ekonomi yönetimi yastık altında 300 milyar dolara yakın altın varlığı olduğunu düşünüyor. Bunların bankacılık sistemine girmesi için birtakım teşvikler üzerinde çalışılıyor. Esasında, daha önce kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) geliştirmişti. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da ya altın ya da nakit olarak çekebiliyor. Şimdi bu sistemin daha nitelikli hale getirilip, altınını getiren vatandaşa da teşvik verilerek, yaygınlaştırılması gündemde…Üçüncüsü depozito koruma fonuDördüncüsü KOBİ kitle fonlaması… Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hayata geçirdiği bir sistem var. Finansman kaynaklarına erişmekte dezavantajlı konumdaki girişimler, KOBİ'ler, start-up'lar bu yolla fon sağlıyor. Bunun da daha yaygınlaştırılması planlanıyor.Beşinci olarak da endüstri bölgeleriBiliyorum, döviz kuru, enflasyon, yeni ekonomik program ne olacak diyorsunuz…Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş… İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…'Sanırım o da işin esprisi'Bu aksiyonlar doğru olabilir ama şu anda döviz kurlarındaki artışı durdurur mu? Kısa vadede zannetmiyorum… Onun için sanırım bu adımların başına giderek ülkede çıpa haline gelen döviz kurlarıyla ilgili bir aksiyon koymak yerinde olur…"
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nureddin nebati, toplantı, dilek güngör

Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

12:51 15.12.2021
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Sabah yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluşmasının iş dünyasına 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' dediğini yazdı. Güngör ayrıca ekonomi modeliyle ilgili 5 aksiyondan bahsedildiğini de kaleme aldı.
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluştuğu toplantıdan kesitler aktardı. Güngör yazısında, "İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…" dedi
Güngör, Bakan Nebati'nin, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylediğini aktardı.
Güngör, Nebati'nin açıkladığı 5 aksiyonu şöyle sıraladı:
"İlki dövize endeksli tahvil… Dövizi gerçek ihtiyaç sahiplerinin alması, yatırım amaçlı dövize yönelenler için dövize endeksli tahvil çıkarılması… İhracın TL cinsi yapılması ancak kupon ve tahvil ana para ödemelerinin dövize endeksli olması…
İkincisi primli altın toplama kampanyası… Bu konuda daha önce çalışmalar vardı. Ekonomi yönetimi yastık altında 300 milyar dolara yakın altın varlığı olduğunu düşünüyor. Bunların bankacılık sistemine girmesi için birtakım teşvikler üzerinde çalışılıyor. Esasında, daha önce kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) geliştirmişti. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarabiliyor, diledikleri zaman da ya altın ya da nakit olarak çekebiliyor. Şimdi bu sistemin daha nitelikli hale getirilip, altınını getiren vatandaşa da teşvik verilerek, yaygınlaştırılması gündemde…

Üçüncüsü depozito koruma fonu

Dördüncüsü KOBİ kitle fonlaması… Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hayata geçirdiği bir sistem var. Finansman kaynaklarına erişmekte dezavantajlı konumdaki girişimler, KOBİ'ler, start-up'lar bu yolla fon sağlıyor. Bunun da daha yaygınlaştırılması planlanıyor.

Beşinci olarak da endüstri bölgeleri

Biliyorum, döviz kuru, enflasyon, yeni ekonomik program ne olacak diyorsunuz…
Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş… İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…

'Sanırım o da işin esprisi'

Bu aksiyonlar doğru olabilir ama şu anda döviz kurlarındaki artışı durdurur mu? Kısa vadede zannetmiyorum… Onun için sanırım bu adımların başına giderek ülkede çıpa haline gelen döviz kurlarıyla ilgili bir aksiyon koymak yerinde olur…"
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