https://tr.sputniknews.com/20211215/new-york-kamu-etigi-komisyonu-eski-vali-cuomodan-51-milyon-dolarlik-kitap-gelirini-istedi-1051778172.html

New York Kamu Etiği Komisyonu, eski Vali Cuomo'dan 5.1 milyon dolarlık kitap gelirini istedi

New York Kamu Etiği Komisyonu, eski Vali Cuomo'dan 5.1 milyon dolarlık kitap gelirini istedi

New York Kamu Etiği Komisyonu, eski Vali Andrew Cuomo'dan Kovid-19 salgını döneminde yazdığı kitaptan elde ettiği 5.1 milyon doları eyalete devretmesini... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T04:32+0300

2021-12-15T04:32+0300

2021-12-15T04:32+0300

dünya

abd

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kitap

koronavirüs

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Eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun yazdığı 'Amerikan Krizi: Kovid-19 Pandemisinden Liderlik Dersleri' isimli kitap için yayınevinden aldığı parayı kaynaklarından faydalandığı gerekçesiyle eyalete devretmesi yönünde karar veren Komisyon, kitap gelirinin nereye dağıtılacağının belirlenmesi amacıyla New York Başsavcılığı'nın görevlendirildiğini duyurdu.Cuomo, tartışmalara konu kitabı dolayısıyla yayınevinden 3.1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da 2 yıl içinde alacağını açıklamıştı.Cuomo'nun avukatı itiraz ettiKomisyonun iade kararına itiraz eden Cuomo'nun avukatı Jim McGuire, bunun 'Anayasa'ya aykırı' olduğunu savundu.Amerikan medyasına açıklamada bulunan McGuire, yetkisini aşan bir işe kalkışan Komisyonun 'gerçekler ve yasalardan ziyade siyasi çıkarlar tarafından yönlendirildiğini' iddia etti.Komisyon, daha önce de Cuomo'nun söz konusu kitap sözleşmesini onaylamak için oy kullanmıştı.Kasım ayındaki toplantıda Komisyon, 'devlet kaynakları veya personelini kullanmadan, mesai dışında yazması' şartıyla bu onayın verildiği yönünde kendisini savunmuş, eski Vali'nin bu şartlara uymadığını ifade etmişti.Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını eyalete bağışladığı, geri kalan miktarı da 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/cnn-abisi-hakkindaki-cinsel-taciz-suclamalarina-karisan-chris-cuomoyu-ekrandan-aldi-1051314960.html

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