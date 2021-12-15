https://tr.sputniknews.com/20211215/new-york-polis-departmaninin-basina-ilk-kez-bir-kadin-getirilecek-1051808758.html

New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek

New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek

ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nın Emniyet Müdürlüğü görevine Keechant Sewell getirildi. Sewell, ABD'nin ilk kadın emniyet... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T20:44+0300

2021-12-15T20:44+0300

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dünya

new york

polis

keechant sewell

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ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, şu ifadeleri kullandı:İlk kadın, üçüncü siyah emniyet müdürüKeechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyah emniyet müdürü olacak.

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new york, polis, keechant sewell