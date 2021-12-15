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https://tr.sputniknews.com/20211215/new-york-polis-departmaninin-basina-ilk-kez-bir-kadin-getirilecek-1051808758.html
New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nın Emniyet Müdürlüğü görevine Keechant Sewell getirildi. Sewell, ABD'nin ilk kadın emniyet... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T20:44+0300
2021-12-15T20:44+0300
2021-12-15T20:44+0300
dünya
new york
polis
keechant sewell
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ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, şu ifadeleri kullandı:İlk kadın, üçüncü siyah emniyet müdürüKeechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyah emniyet müdürü olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211104/manhattanda-bolge-savciligi-secimlerini-ilk-defa-siyah-bir-aday-kazandi-1050463357.html
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new york, polis, keechant sewell
New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nın Emniyet Müdürlüğü görevine Keechant Sewell getirildi. Sewell, ABD'nin ilk kadın emniyet müdürü olacak.
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.
New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, şu ifadeleri kullandı:
"Keechant Sewell, hem New Yorkluların ihtiyaç duyduğu güvenliği hem de hak ettikleri adaleti sağlayacak deneyime ve duygusal zekaya sahip, başarısı kanıtlanmış bir suç savaşçısı."
İlk kadın, üçüncü siyah emniyet müdürü
Keechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.
Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyah emniyet müdürü olacak.