Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/new-york-polis-departmaninin-basina-ilk-kez-bir-kadin-getirilecek-1051808758.html
New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nın Emniyet Müdürlüğü görevine Keechant Sewell getirildi. Sewell, ABD'nin ilk kadın emniyet... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T20:44+0300
2021-12-15T20:44+0300
dünya
new york
polis
keechant sewell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051808692_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b44c505b342df344c34bfc559ca6c050.jpg
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, şu ifadeleri kullandı:İlk kadın, üçüncü siyah emniyet müdürüKeechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyah emniyet müdürü olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211104/manhattanda-bolge-savciligi-secimlerini-ilk-defa-siyah-bir-aday-kazandi-1050463357.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051808692_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_be5115c7917cea5c0fad70e2d5aa719e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
new york, polis, keechant sewell

New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek

20:44 15.12.2021
© AP Photo / Brittainy NewmanKeechant Sewell
Keechant Sewell - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Brittainy Newman
Abone ol
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanı'nın Emniyet Müdürlüğü görevine Keechant Sewell getirildi. Sewell, ABD'nin ilk kadın emniyet müdürü olacak.
ABD'nin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) emniyet müdürü ilk kez kadın olacak.
New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak Eric Adams, NYPD'nin başına Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, şu ifadeleri kullandı:
"Keechant Sewell, hem New Yorkluların ihtiyaç duyduğu güvenliği hem de hak ettikleri adaleti sağlayacak deneyime ve duygusal zekaya sahip, başarısı kanıtlanmış bir suç savaşçısı."

İlk kadın, üçüncü siyah emniyet müdürü

Keechant Sewell, ABD'nin en büyük polis teşkilatının ilk kadın emniyet müdürü olacak.
Gizli görevler, silahla ve uyuşturucuyla mücadele, rehine müzakereleri gibi rollerde 25 yılı aşkın deneyime sahip Sewell, aynı zamanda New York'un üçüncü siyah emniyet müdürü olacak.
Alvin Bragg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
DÜNYA
Manhattan'da bölge savcılığı seçimlerini ilk defa siyah bir aday kazandı
4 Kasım, 02:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:18Eski ABD Büyükelçisi Satterfield'dan İmamoğlu'na 'veda' ziyareti
21:16Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
20:57Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
20:55Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
20:50Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
20:44New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
20:35Edirne’de tava ciğerin fiyatı 43 lira oldu
20:16Ölümlü kazanın ardından Tesla'nın taksi projesi askıya alındı
20:07ABD'de Floyd'u öldürmekten 22.5 yıl ceza alan eski polis memuru Chauvin, suçunu itiraf etti
19:57Son 24 saatte 19 bin 872 vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti
19:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El Nuveyri’yi kabul etti
19:47Dünyanın ilk SMS'i NFT olarak satılacak
19:43Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu
19:33İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek
19:32Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye verilmesi lazım
19:29İran gazetesi, İran füzelerinin vurabileceği hedeflerin işaretlendiği İsrail haritası yayımladı
19:26Almanya, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
19:24Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet verildi
19:21Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Ukrayna konusunda anlamlı diyaloğu sürdürme çağrısı
19:17ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak