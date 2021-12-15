Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211215/nike-nft-ve-metaverse-dunyasina-adim-atti--1051799851.html
Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T16:34+0300
2021-12-15T16:35+0300
ayakkabı
nike
adidas
nft
metaverse
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043929858_0:232:3228:2048_1920x0_80_0_0_7e226654d9aceee31bce8dd1411fd900.jpg
Dünya devi spor giyim markası Nike’ın Başkanı ve CEO'su John Donahoe "Çok deneyimli ve yaratıcı bir takımı alıyoruz. İlk etapta planımız RTFK markasına yatırım yaparak onların inovasyon sürecine katkıda bulunmak. Ayrıca Nike’ın dijital ayak izi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz’’ dedi. BloombergHT'nin aktardığına göre Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. RTFKT ekibi, Nike bünyesine katılırken oyun motoru, NFT, blokzincir onay süreçleri, gerçeklik onaylı projelerle firmanın yeteneklerini artırmayı planlıyor. Bir diğer spor giyim markası Adidas da ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yatch Club ile metaverse dünyasına adım atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211210/metaverse-evreninde-ilk-dugun-avatar-olusturup-evlendiler-1051644395.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043929858_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_1e543b77de4527830e8195f7b351a2bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ayakkabı, nike, adidas, nft, metaverse

Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı

16:34 15.12.2021 (güncellendi: 16:35 15.12.2021)
© AP Photo / Chuck BurtonNike
Nike - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Chuck Burton
Abone ol
Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu.
Dünya devi spor giyim markası Nike’ın Başkanı ve CEO'su John Donahoe "Çok deneyimli ve yaratıcı bir takımı alıyoruz. İlk etapta planımız RTFK markasına yatırım yaparak onların inovasyon sürecine katkıda bulunmak. Ayrıca Nike’ın dijital ayak izi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.
BloombergHT'nin aktardığına göre Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı.
RTFKT ekibi, Nike bünyesine katılırken oyun motoru, NFT, blokzincir onay süreçleri, gerçeklik onaylı projelerle firmanın yeteneklerini artırmayı planlıyor.
Bir diğer spor giyim markası Adidas da ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yatch Club ile metaverse dünyasına adım atmıştı.
Metaverse evreninde ilk düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
YAŞAM
Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler
10 Aralık, 15:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında
16:34Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu
16:34Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
16:25Yeni Almanya Başbakanı, parlamentoda ilk önemli konuşmasını yaptı: Rusya ile yapıcı diyaloga hazırız
16:22Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
16:20NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro
16:06RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı: Bir bölüm kaldırıldı
16:06Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik
16:02İstanbul'da suya zam
15:59Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
15:57ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti
15:54Viagra, Alzheimer tedavisinde kullanılabilir mi?
15:51Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
15:49Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
15:44Ryabkov: ABD, 'Doğu Avrupa'ya asker gönderme' açıklamasıyla Kiev'deki rövanşist duyguları körüklüyor
15:42Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
15:35Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
15:29Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu