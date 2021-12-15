https://tr.sputniknews.com/20211215/nike-nft-ve-metaverse-dunyasina-adim-atti--1051799851.html

Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı

Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı

Dünyanın en popüler spor giyim markalarından Nike, Metaverse için NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios isimli şirketi satın aldığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:34+0300

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ayakkabı

nike

adidas

nft

metaverse

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Dünya devi spor giyim markası Nike’ın Başkanı ve CEO'su John Donahoe "Çok deneyimli ve yaratıcı bir takımı alıyoruz. İlk etapta planımız RTFK markasına yatırım yaparak onların inovasyon sürecine katkıda bulunmak. Ayrıca Nike’ın dijital ayak izi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz’’ dedi. BloombergHT'nin aktardığına göre Nike, NFT ayakkabılar üreten RTFKT Studios için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. RTFKT ekibi, Nike bünyesine katılırken oyun motoru, NFT, blokzincir onay süreçleri, gerçeklik onaylı projelerle firmanın yeteneklerini artırmayı planlıyor. Bir diğer spor giyim markası Adidas da ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yatch Club ile metaverse dünyasına adım atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/metaverse-evreninde-ilk-dugun-avatar-olusturup-evlendiler-1051644395.html

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ayakkabı, nike, adidas, nft, metaverse