https://tr.sputniknews.com/20211215/ntv-spor-besiktasin-yeni-teknik-direktoru-pinheiro-oluyor-1051799126.html

NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro

NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro

İddiaya göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro oluyor. Siyah-beyazlıların anlaşma sağladıkları Portekizli teknik adamı İstanbul'a davet... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:20+0300

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spor

sergen yalçın

beşiktaş

anlaşma

transfer

teknik direktör

bruno pinheiro

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Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği sona eriyor. Siyah beyazlılar, Portekiz’in Estoril takımını çalıştıran Bruno Pinheiro’yu ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Anlaşma sağlanan 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Estoril ile kontratını feshettikten sonra Beşiktaş için İstanbul’a gelecek.NTV Spor'un aktardığına göre, siyah-beyazlılar Pinheiro ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 900 bin Euro ücret ödeyecek.Yönetim kurulu Sergen Yalçın sonrası ilk olarak Şenol Güneş ile el sıkışmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi, takımı Güneş’e emanet etmek istesede, yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamadı.Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş’a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü.Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş’ten yana kullandı.Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine U-19 teknik direktörü Önder Karaveli yönetiminde çıkacak. Portekizli teknik adamın görevine gelecek hafta başlaması planlanıyor.Pinheiro’nun gelişinden A Takım’da kalacak Karaveli, yardımcı antrenörü olarak Portekizli çalıştırıcının ekibine dahil edilecek.

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sergen yalçın, beşiktaş, anlaşma, transfer, teknik direktör, bruno pinheiro