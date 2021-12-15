https://tr.sputniknews.com/20211215/olumlu-kazanin-ardindan-teslanin-taksi-projesi-askiya-alindi-1051808348.html

Ölümlü kazanın ardından Tesla'nın taksi projesi askıya alındı

Ölümlü kazanın ardından Tesla'nın taksi projesi askıya alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te taksi olarak kullanılan bir Tesla kaza yaptı. Bir kişinin öldüğü kazanın ardından aracın çalıştığı G7 şirketi, inceleme sonuna... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T20:16+0300

2021-12-15T20:16+0300

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yaşam

tesla

otomobil

kaza

taksi

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Paris’in en büyük taksi filosuna sahip şirketlerinden G7, hafta sonunda bir Tesla aracının karıştığı kazanın ardından filosundaki Tesla’ları trafikten çekme kararı aldı.Firma trafikten çektiği 37 adet Tesla ile ilgili kesin kararı polis soruşturmasının ardından vereceğini ifade etti.Şu anda arabanın bir teknik arıza sebebiyle kazaya sebep olup olmadığı bilinmiyor.Hafta sonunda gerçekleşen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 kişi yaralanmıştı. Şoför aracın frenine bastığını ama Tesla'nın durmak yerine hızlandığını söyledi.Tesla'dan yapılan açıklamada ilk incelemelerin teknik bir arıza olmadığını gösterdiği ifade edildi.Tesla'nın konuya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı aktarıldı. G7 Paris'in en büyük taksi şirketlerinden biri. Şirketin bünyesinde 9 bin sürücü bulunuyor. G7'nin filosundaki araçların yarısı elektrikli ya da hibrit otomobillerden oluşuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/fransiz-bakan-paristeki-tesla-kazasinda-teknik-hata-tespit-edilemedi-1051786164.html

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tesla, otomobil, kaza, taksi