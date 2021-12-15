https://tr.sputniknews.com/20211215/oscar-odullu-parazitin-oyuncusu-park-so-dam-kanser-oldu-1051799955.html

Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu

Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu

Oyuncu Park So-dam'a tiroit kanseri teşhisi konuldu. Oyuncu teşhisin ardından ameliyat oldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:34+0300

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parazit

yaşam

kanser

oyuncu

oscar

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Oscar tarihine geçen 'Parazit' filminde Kim Ki-jung karakterini canlandıran Park So-dam'ın check-up sonucu kansere yakalandığını öğrendiği ve ardından tedavi olmaya başladığı belirtildi. Tiroit kanseri teşhisi konan oyuncu teşhis sonrası ameliyat oldu.Ntv'nin haberine göre, kanser teşhisi konmadan önce yeni filmi 'Special Delivery'nin tanıtım çalışmaları için hazırlanan Park’ın planlarının değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi. Sanatçının menajerlik ajansından yapılan açıklamada, “Park So Dam tedavisine odaklanacak ve sağlığına kavuşacak. Tedavisi elimizden geleni yapacağız” ifadeleri kullanıldı.92. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü alan "Parazit", Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak En İyi Film ödülünü kazanan film oldu. Film ayrıca, Altın Küre ve SAG Ödülleri’ne de öne çıkarak pek çok eleştirmen tarafından sadece 2019’un değil 2010’ların da en iyi filmleri arasında gösterildi.

https://tr.sputniknews.com/20210903/parazit-filminin-yapim-sirketi-turkiyeye-aciliyor-1048589615.html

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parazit, kanser, oyuncu, oscar