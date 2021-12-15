Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor

Beni uzun süredir takip edenler bilir, genelde bayağı iyimserim, gereksiz endişe yaratılmasına karşıyım-o günün bilimsel verilerine göre mümkün olduğunca iyimser öngörülerde bulunmaya çalışırım… 3 haftadır Omicron’dan çok endişe etmemin sebepleri var…bundan her gün uyarıyorum. Beni uzun süredir takip edenler bilir, genelde bayağı iyimserim, gereksiz endişe yaratılmasına karşıyım-o günün bilimsel verilerine göre mümkün olduğunca iyimser öngörülerde bulunmaya çalışırım… 3 haftadır Omicron’dan çok endişe etmemin sebepleri var…bundan her gün uyarıyorum.

Bu arada bu Omicron ve bağışıklık vb. karışık konular. Bazı “uzmanlar” en basite indirip geneleme yapmaya çalışıyorlar, örneğin işte “çok hafif geçiyor” bu tam aşılı iseniz doğru, risk faktörünüz var ve eksik aşılı iseniz yanlış, Delta da böyleydi zaten. Detaylı anlatmak gerekecek. Bu arada bu Omicron ve bağışıklık vb. karışık konular. Bazı “uzmanlar” en basite indirip geneleme yapmaya çalışıyorlar, örneğin işte “çok hafif geçiyor” bu tam aşılı iseniz doğru, risk faktörünüz var ve eksik aşılı iseniz yanlış, Delta da böyleydi zaten. Detaylı anlatmak gerekecek.