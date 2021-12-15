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Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor
Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor
Prof. Dr. Derya Unutmaz, Kovid-19'un Omicron varyatına ilişkin, yaptığı paylaşımda" Tabii ki her afet gibi bu da bitecek-bir yıla da kalmayacak-lakin konu şu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T19:13+0300
2021-12-15T19:18+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
derya unutmaz
omicron
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ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-10) Omicron varyantına ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu.Omicron'dan endişe etmenin çok sebepleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Unutmaz, şunları yazdı:
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koronavirüs, kovid-19, derya unutmaz, omicron

Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor

19:13 15.12.2021 (güncellendi: 19:18 15.12.2021)
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Prof. Dr. Derya Unutmaz, Kovid-19'un Omicron varyatına ilişkin, yaptığı paylaşımda" Tabii ki her afet gibi bu da bitecek-bir yıla da kalmayacak-lakin konu şu an bu değil… şimdiki konumuz bu büyük fırtınayı en az hasarla nasıl atlatırız… bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor" ifadelerine yer verdi.
ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-10) Omicron varyantına ilişkin bir dizi paylaşımda bulundu.
Omicron'dan endişe etmenin çok sebepleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Unutmaz, şunları yazdı:
Beni uzun süredir takip edenler bilir, genelde bayağı iyimserim, gereksiz endişe yaratılmasına karşıyım-o günün bilimsel verilerine göre mümkün olduğunca iyimser öngörülerde bulunmaya çalışırım… 3 haftadır Omicron’dan çok endişe etmemin sebepleri var…bundan her gün uyarıyorum.
Bu arada bu Omicron ve bağışıklık vb. karışık konular. Bazı “uzmanlar” en basite indirip geneleme yapmaya çalışıyorlar, örneğin işte “çok hafif geçiyor” bu tam aşılı iseniz doğru, risk faktörünüz var ve eksik aşılı iseniz yanlış, Delta da böyleydi zaten. Detaylı anlatmak gerekecek.
Herkes çok sıkıldı, inanın korona aşı falan demeyeceğim günleri çok istiyorum! Tabii ki her afet gibi bu da bitecek-bir yıla da kalmayacak-lakin konu şu an bu değil…şimdiki konumuz bu büyük fırtınayı en az hasarla nasıl atlatırız… bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor!
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