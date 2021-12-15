TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti
22:27 15.12.2021 (güncellendi: 22:28 15.12.2021)
© Twitter Yücel Sayman
Kanser tedavisi gören eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Yücel Sayman hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören eski İstanbul Barosu Başkanlarından YücelSayman, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Hukukçu Yücel Sayman, 1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapmıştı.
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
“Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.”
Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021