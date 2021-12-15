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Putin ve Şi’nin görüşmesi başladı
Putin ve Şi’nin görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Şi video-konferans yöntemiyle gerçekleştirecekleri görüşme için bir araya geldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T11:39+0300
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rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
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joe biden
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Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesi, her iki ülkenin de Batı ile ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Uluslararası ilişkilerdeki durum, özellikle de Avrupa kıtasındaki durum şu anda çok gergin ve müttefikler (Rusya ile Çin) arasında bunun ele alınmasını gerektiriyor” demişti. Peskov, “NATO ile ABD tarafının çok, çok saldırgan bir söylem kullandığını görüyoruz ve bu da bizimle çin arasında bir değerlendirmeyi gerektiriyor” diye eklemişti. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, enerji, ticaret ve yatırım ile ilgili konuların da yer alacağı görüşmenin geniş bir gündemi olacağını, bu nedenle uzun sürmesini beklediklerini de belirmişti. İki liderin görüşmesi, Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeden sekiz gün sonra gerçekleşiyor. Söz konusu görüşmede Putin, Biden’a, Rusya’nın Batı’dan hukuki olarak bağlayıcı olacak güvenlik garantileri istediğini iletmişti. Rusya liderinin, ülkesine verilmesini istediği garantiler, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi ve Ukrayna gibi komşusu olan ülkelere silah konuşlandırmayı durdurmasını içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211214/kremlin-putin-ve-si-nato-ve-abdnin-saldirgan-soylemleri-surerken-avrupadaki-durumu-gorusecek-1051759548.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, nato, joe biden, telekonferans

Putin ve Şi’nin görüşmesi başladı

11:39 15.12.2021 (güncellendi: 12:06 15.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Şi Cinping
Vladimir Putin- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Şi video-konferans yöntemiyle gerçekleştirecekleri görüşme için bir araya geldi.
Rusya lideri Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesi, her iki ülkenin de Batı ile ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Uluslararası ilişkilerdeki durum, özellikle de Avrupa kıtasındaki durum şu anda çok gergin ve müttefikler (Rusya ile Çin) arasında bunun ele alınmasını gerektiriyor” demişti. Peskov, “NATO ile ABD tarafının çok, çok saldırgan bir söylem kullandığını görüyoruz ve bu da bizimle çin arasında bir değerlendirmeyi gerektiriyor” diye eklemişti. Bunun yanında Kremlin Sözcüsü, enerji, ticaret ve yatırım ile ilgili konuların da yer alacağı görüşmenin geniş bir gündemi olacağını, bu nedenle uzun sürmesini beklediklerini de belirmişti.
Şi Cinping, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
Dün, 17:02
İki liderin görüşmesi, Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile video-konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeden sekiz gün sonra gerçekleşiyor. Söz konusu görüşmede Putin, Biden’a, Rusya’nın Batı’dan hukuki olarak bağlayıcı olacak güvenlik garantileri istediğini iletmişti. Rusya liderinin, ülkesine verilmesini istediği garantiler, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi ve Ukrayna gibi komşusu olan ülkelere silah konuşlandırmayı durdurmasını içeriyor.
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