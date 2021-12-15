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RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı: Bir bölüm kaldırıldı
16:06 15.12.2021 (güncellendi: 16:17 15.12.2021)
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
© YouTube/Konuşanlar
RTÜK'ün CHP’li üyesi Taşcı, inceleme başlatılan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programının 44. bölümünün Exxen’in kataloğundan çıkarılmasına karar verildiğini duyurdu. Taşcı ayrıca, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in kataloğundan çıkarılmasının oy çokluğuyla kararlaştırıldığını belirtti.
‘Konuşanlar’ programını inceleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı EXXEN’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.
RTÜK'ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı duyuruyu yaptığı paylaşımında, “RTÜK, Hasan Can’ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in kataloğundan çıkarılmasına. oyçokluğuyla karar verildi. RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!” ifadelerini kullandı.
RTÜK, Hasan Can’ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix’in kataloğundan çıkarılmasına. oyçokluğuyla karar verildi.— İlhan Taşcı (@ilhantasci) December 15, 2021
RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!
Programda ‘mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu’ tespit eden RTÜK, ‘Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dâhil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu’ kanaatine vardı.
‘Kitle iletişim araçlarında sıkça duyulan argo/küfür kullanımının zaman içerisinde bireyler tarafından kanıksanabileceği ve meşrulaşabileceği’ sonucuna varan Üst Kurul üyeleri, 6112 sayılı Kanunda yer alan, “Yayın hizmetleri, ….. "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle EXXEN’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.
Netflix de ceza yedi
RTÜK, son toplantısında Netflix’te yayınlanan İspanyol yapımı bir filmi de ele aldı. Söz konusu filmin 'eşcinselliğin, ensest ilişkilerin ve çiftler arası eş değiştirmenin yoğun olarak işlendiği bir kurgu üzerine inşa edildiğini' belirleyen Üst Kurul, bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel ahlaka aykırı olduğundan hareketle yapımın yer aldığı Netflix’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.