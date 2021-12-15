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Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаMariya Zaharova
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Wagner Grubu adlı örgütle ilişkili Rusya vatandaşlarına uygulanan yaptırımların Avrupalı başkentlerin Afrika'daki eski kolonileri hakkında yaşadıkları histerinin bir ürünü olduğunu söyledi.
AB'nin Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı almasını yorumlayan Zaharova, "Batı'da Wagner konusunda oluşan histeri, bazı Avrupalı başkentlerin bağımsızlıklarını tanımak zorunda kaldıkları Afrika ve Ortadoğu'daki ülkeleri kıskandığını kanıtlıyor" dedi.
Zaharova, bu ülkelerin güvenliklerini sağlamak için özel şirketlerin hizmetlerini seçme hakkının Avrupalı partnerleri kara kara düşündürdüğünü ve onların post-emperyalist emellerini körüklediğini vurguladı.
Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.
Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.
Zaharova, bu ülkelerin güvenliklerini sağlamak için özel şirketlerin hizmetlerini seçme hakkının Avrupalı partnerleri kara kara düşündürdüğünü ve onların post-emperyalist emellerini körüklediğini vurguladı.
Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.
Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.
13 Aralık, 19:12