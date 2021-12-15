https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-disisleri-abnin-wagnere-yaptirimlari-afrikadaki-eski-kolonilere-iliskin-histerinin-urunu-1051801542.html

Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü

Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Wagner Grubu adlı örgütle ilişkili Rusya vatandaşlarına uygulanan yaptırımların Avrupalı başkentlerin... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T17:11+0300

2021-12-15T17:11+0300

2021-12-15T17:11+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

wagner grubu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049934337_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_228d99458cb23734e2e78590a3ec4f02.jpg

AB'nin Wagner Grubu adlı örgütün uluslararası faaliyetiyle ilgili olduğu iddia edilen bir dizi şahsa karşı yaptırım kararı almasını yorumlayan Zaharova, "Batı'da Wagner konusunda oluşan histeri, bazı Avrupalı başkentlerin bağımsızlıklarını tanımak zorunda kaldıkları Afrika ve Ortadoğu'daki ülkeleri kıskandığını kanıtlıyor" dedi.Zaharova, bu ülkelerin güvenliklerini sağlamak için özel şirketlerin hizmetlerini seçme hakkının Avrupalı partnerleri kara kara düşündürdüğünü ve onların post-emperyalist emellerini körüklediğini vurguladı.Wagner Grubu Suriye, Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna’da işlediği iddia edilen insan hakları ihlalinden dolayı yaptırım kapsamına alındı. Yaptırım, AB ülkelerine giriş yasağını, varlıkların dondurulmasını ve işbirliği yasağını öngörüyor.Moskova, Afrika ülkelerindeki Rus askeri varlığıyla ilgili iddiaları defalarca reddetmişti. Kremlin, Mali topraklarında tek bir Rus askerin bulunmadığını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mali Savunma Bakanı’nın Rusya ziyareti sırasında, askeri yardım konusunu gündeme getirip getirmediği sorusuna, Rusya’nın Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeyle askeri alan da dahil temasları sürdürdüğünü dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/abden-wagner-grubuna-yaptirim-1051729292.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, wagner grubu