Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-stratejik-bombardiman-ucaklarindan-ohotsk-denizi-ve-japon-denizi-uzerinde-9-saatlik-ucus-1051808924.html
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T20:50+0300
2021-12-15T20:50+0300
savunma
karadeniz
baltık denizi
füze
pasifik
tu-95ms
kuzey atlantik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051808899_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b93b8bb952184f63b25e2365abb57032.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş yerine getirdi. Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri birliğine ait Su-35S jetleri, stratejik uçaklara refakat etti” ifadesine yer verildi.Uçuş süresinin yaklaşık 9 saat olduğu kaydedilen açıklamada, “Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştiriliyor” dendi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/s-400-birliklerinin-volga-bolgesi-ve-sibiryadaki-taktik-tatbikatlari-basladi-1051547967.html
karadeniz
baltık denizi
pasifik
kuzey atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051808899_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_85ca40bb015caf7d0d4f4f8b0c18097e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, baltık denizi, füze, pasifik, tu-95ms, kuzey atlantik

Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş

20:50 15.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Fotoğraf bankasına girTu-95MS
Tu-95MS - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş yerine getirdi. Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri birliğine ait Su-35S jetleri, stratejik uçaklara refakat etti” ifadesine yer verildi.
Uçuş süresinin yaklaşık 9 saat olduğu kaydedilen açıklamada, “Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştiriliyor” dendi.
S-400 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
SAVUNMA
S-400 birliklerinin Volga bölgesi ve Sibirya'daki taktik tatbikatları başladı
8 Aralık, 00:51
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:18Eski ABD Büyükelçisi Satterfield'dan İmamoğlu'na 'veda' ziyareti
21:16Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
20:57Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
20:55Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
20:50Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
20:44New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek
20:35Edirne’de tava ciğerin fiyatı 43 lira oldu
20:16Ölümlü kazanın ardından Tesla'nın taksi projesi askıya alındı
20:07ABD'de Floyd'u öldürmekten 22.5 yıl ceza alan eski polis memuru Chauvin, suçunu itiraf etti
19:57Son 24 saatte 19 bin 872 vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti
19:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El Nuveyri’yi kabul etti
19:47Dünyanın ilk SMS'i NFT olarak satılacak
19:43Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu
19:33İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek
19:32Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye verilmesi lazım
19:29İran gazetesi, İran füzelerinin vurabileceği hedeflerin işaretlendiği İsrail haritası yayımladı
19:26Almanya, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
19:24Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet verildi
19:21Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Ukrayna konusunda anlamlı diyaloğu sürdürme çağrısı
19:17ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak