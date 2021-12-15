https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-stratejik-bombardiman-ucaklarindan-ohotsk-denizi-ve-japon-denizi-uzerinde-9-saatlik-ucus-1051808924.html

Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş

Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T20:50+0300

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2021-12-15T20:50+0300

savunma

karadeniz

baltık denizi

füze

pasifik

tu-95ms

kuzey atlantik

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş yerine getirdi. Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri birliğine ait Su-35S jetleri, stratejik uçaklara refakat etti” ifadesine yer verildi.Uçuş süresinin yaklaşık 9 saat olduğu kaydedilen açıklamada, “Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştiriliyor” dendi.

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baltık denizi

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karadeniz, baltık denizi, füze, pasifik, tu-95ms, kuzey atlantik