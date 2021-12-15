https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-stratejik-bombardiman-ucaklarindan-ohotsk-denizi-ve-japon-denizi-uzerinde-9-saatlik-ucus-1051808924.html
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T20:50+0300
2021-12-15T20:50+0300
2021-12-15T20:50+0300
savunma
karadeniz
baltık denizi
füze
pasifik
tu-95ms
kuzey atlantik
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş yerine getirdi. Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri birliğine ait Su-35S jetleri, stratejik uçaklara refakat etti” ifadesine yer verildi.Uçuş süresinin yaklaşık 9 saat olduğu kaydedilen açıklamada, “Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştiriliyor” dendi.
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karadeniz
baltık denizi
pasifik
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karadeniz, baltık denizi, füze, pasifik, tu-95ms, kuzey atlantik
Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İki adet Tu-95MS stratejik füze uçağı, Ohotsk Denizi ve Japon Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş yerine getirdi. Doğu Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri birliğine ait Su-35S jetleri, stratejik uçaklara refakat etti” ifadesine yer verildi.
Uçuş süresinin yaklaşık 9 saat olduğu kaydedilen açıklamada, “Uzun menzil filo mürettebatları düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar gerçekleştiriyor. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı biçimde uyularak gerçekleştiriliyor” dendi.