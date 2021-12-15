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Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu
Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu
Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:46+0300
2021-12-15T02:46+0300
savunma
rusya
belarus
haberler
devriye
savaş uçağı
sınır
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdikleri kaydedildi.Açıklamada, “Bugün, Birlik Devleti’nin hava sahasının savunucuları bir kez daha ortak devriye faaliyeti yürüttü. Ortak devriye uçuşları Rus ve Belaruslu pilotlar için günlük faaliyet haline geldi” denildi.Açıklamada ayrıca, ortak devriye uçuşlarının Belarus halkı için “Barışçıl emeğin ve devlet egemenliğinin garantisi” olduğu vurgulandı.Daha önce de, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html
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rusya, belarus, haberler, devriye, savaş uçağı, sınır

Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu

02:46 15.12.2021
© Fotoğraf : Press-service of Ukrainian President / Fotoğraf bankasına girSu-27 fighter jet
Su-27 fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Press-service of Ukrainian President
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Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Açıklamada, “Bugün, Birlik Devleti’nin hava sahasının savunucuları bir kez daha ortak devriye faaliyeti yürüttü. Ortak devriye uçuşları Rus ve Belaruslu pilotlar için günlük faaliyet haline geldi” denildi.
Açıklamada ayrıca, ortak devriye uçuşlarının Belarus halkı için “Barışçıl emeğin ve devlet egemenliğinin garantisi” olduğu vurgulandı.
Daha önce de, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.
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