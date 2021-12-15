https://tr.sputniknews.com/20211215/rus-ve-belarus-savas-ucaklarindan-sinir-hatti-boyunca-devriye-ucusu-1051777132.html

Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu

Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu

Rusya ve Belarus savaş uçaklarının Belarus sınırları boyunca ortak devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T02:46+0300

2021-12-15T02:46+0300

2021-12-15T02:46+0300

savunma

rusya

belarus

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devriye

savaş uçağı

sınır

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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus’a ait savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca ortak devriye uçuşu gerçekleştirdikleri kaydedildi.Açıklamada, “Bugün, Birlik Devleti’nin hava sahasının savunucuları bir kez daha ortak devriye faaliyeti yürüttü. Ortak devriye uçuşları Rus ve Belaruslu pilotlar için günlük faaliyet haline geldi” denildi.Açıklamada ayrıca, ortak devriye uçuşlarının Belarus halkı için “Barışçıl emeğin ve devlet egemenliğinin garantisi” olduğu vurgulandı.Daha önce de, Rus ve Belarus hava kuvvetlerine ait Su-30SM avcı uçakları, Belarus devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirmişti.

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rusya, belarus, haberler, devriye, savaş uçağı, sınır