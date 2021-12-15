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https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-disisleri-bakanligi-faaliyet-verilerini-analiz-etmek-icin-yapay-zeka-kullanacak-1051811264.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılında dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planladığı duyuruldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:22+0300
2021-12-15T22:22+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
yapay zeka
sergey kiryuşin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dijital dönüşümden sorumlu özel temsilcisi Sergey Kiryuşin, yaptığı açıklamada, "2022’de, dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planlıyoruz. Proje hazırlama çalışmaları sonucu programın finansmanını belirleyeceğiz, ama henüz konu görüşmeler aşamasında bulunuyor. Birçok departman bu sisteme ihtiyaç duyuyor" dedi.Kiryuşin, yapay zekanın hangi sorunların çözümünde kullanılacağını söylemedi.Yapay zeka ayar ve yetişiminde Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğretim görevlileri ile öğrenciler yer alacak. Üniversitede bu amaçla ‘Veri Analizi ve Uluslararası Süreçlerin Dinamikleri’ adlı yeni yüksek lisans programı başlatılacak.MGIMO ve Rusya Bilimler Akademisi Ivannikov Sistem Programlama Enstitüsü, uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları çözmek için bir laboratuvar kurdu. Laboratuvarda, büyük verilerin analizi için gelişmiş yöntemler ve araçlar kullanılacak.
https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html
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rusya, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, yapay zeka, sergey kiryuşin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak

22:22 15.12.2021
© AAİnsan yüzü, yapay zeka
İnsan yüzü, yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılında dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planladığı duyuruldu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dijital dönüşümden sorumlu özel temsilcisi Sergey Kiryuşin, yaptığı açıklamada, "2022’de, dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planlıyoruz. Proje hazırlama çalışmaları sonucu programın finansmanını belirleyeceğiz, ama henüz konu görüşmeler aşamasında bulunuyor. Birçok departman bu sisteme ihtiyaç duyuyor" dedi.
Kiryuşin, yapay zekanın hangi sorunların çözümünde kullanılacağını söylemedi.
Yapay zeka ayar ve yetişiminde Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğretim görevlileri ile öğrenciler yer alacak. Üniversitede bu amaçla ‘Veri Analizi ve Uluslararası Süreçlerin Dinamikleri’ adlı yeni yüksek lisans programı başlatılacak.
MGIMO ve Rusya Bilimler Akademisi Ivannikov Sistem Programlama Enstitüsü, uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları çözmek için bir laboratuvar kurdu. Laboratuvarda, büyük verilerin analizi için gelişmiş yöntemler ve araçlar kullanılacak.
Rusya - Moskova - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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