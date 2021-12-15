https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-disisleri-bakanligi-faaliyet-verilerini-analiz-etmek-icin-yapay-zeka-kullanacak-1051811264.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılında dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planladığı duyuruldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T22:22+0300

2021-12-15T22:22+0300

2021-12-15T22:22+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

yapay zeka

sergey kiryuşin

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dijital dönüşümden sorumlu özel temsilcisi Sergey Kiryuşin, yaptığı açıklamada, "2022’de, dış politika verilerinin analizi için yapay zeka kullanma projesini hazırlamayı planlıyoruz. Proje hazırlama çalışmaları sonucu programın finansmanını belirleyeceğiz, ama henüz konu görüşmeler aşamasında bulunuyor. Birçok departman bu sisteme ihtiyaç duyuyor" dedi.Kiryuşin, yapay zekanın hangi sorunların çözümünde kullanılacağını söylemedi.Yapay zeka ayar ve yetişiminde Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) öğretim görevlileri ile öğrenciler yer alacak. Üniversitede bu amaçla ‘Veri Analizi ve Uluslararası Süreçlerin Dinamikleri’ adlı yeni yüksek lisans programı başlatılacak.MGIMO ve Rusya Bilimler Akademisi Ivannikov Sistem Programlama Enstitüsü, uluslararası ilişkiler alanındaki sorunları çözmek için bir laboratuvar kurdu. Laboratuvarda, büyük verilerin analizi için gelişmiş yöntemler ve araçlar kullanılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html

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