Rusya hokey takımı, Kanada maçına 1956 Sovyetler Birliği formasıyla çıkacak

Rusya Hokey Federasyonu’nun, Kanada maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Rusya hokey milli takımının forması, Sovyetler Birliği milli takımının ilk Olimpiyat oyunlarını kazandığı 1956’da çıktığı forma temelinde hazırlandı” ifadesine yer verildi.Rusya-Kanada maçı, bu saatlerde oynanıyor.Pervıy Kanal Kupası, Avrupa Hokey Turnuvası’nın Rusya ayağı.
Rusya Hokey Federasyonu, Rusya hokey milli takımı oyuncularının Pervıy Kanal Kupası turnuvası kapsamında Kanada’yla oynayacakları maça ‘SSSC’ yazısını taşıyan formayla çıkacağını duyurdu.
Rusya Hokey Federasyonu’nun, Kanada maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Rusya hokey milli takımının forması, Sovyetler Birliği milli takımının ilk Olimpiyat oyunlarını kazandığı 1956’da çıktığı forma temelinde hazırlandı” ifadesine yer verildi.
Rusya-Kanada maçı, bu saatlerde oynanıyor.
Pervıy Kanal Kupası, Avrupa Hokey Turnuvası’nın Rusya ayağı.
💥 Встречайте — форма, в которой национальная сборная стартует сегодня на Кубке Первого канала матчем против Канады. ⠀ Она выполнена на основе формы, в которой в 1956 году советская сборная выиграла свои первые Олимпийские игры ⠀#россиявмоемсердцеpic.twitter.com/794C4y8yML