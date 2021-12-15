Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-istedigi-guvenlik-garantisi-tekliflerini-abdye-iletti--1051796691.html
Rusya, istediği güvenlik garantisi tekliflerini ABD’ye iletti
Rusya, istediği güvenlik garantisi tekliflerini ABD’ye iletti
Rusya’nın, kendi güvenliği için Batı’dan istediği hukuki garantilere ilişkin teliflerini ABD’ye ilettiği belirtildi. Çin Devlet Başkanı Şi’nin de Rusya lideri... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:26+0300
2021-12-15T16:22+0300
abd
rusya
vladimir putin
yuriy uşakov
şi cinping
donbass
ukrayna
ingiltere
avustralya
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051796636_131:0:3772:2048_1920x0_80_0_0_bad6a9187a993b566a7aeb01c0e609d5.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin bugün Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı. Uşakov, Şi’nin, ‘Rusya’nın güvenlikle ilgili endişelerini anladığını ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Batı’dan güvenlik garantisi istemiş olmasına destek verdiğini’ söyledi. Rusya’nın kendisine verilmesini istediği güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasını ve Ukrayna ile Rusya’ya sınırı olan diğer ülkelere belirli silahları konuşlandırmamasını içeriyor. Uşakov bunun yanında, Putin’in görüşmelerinde Şi’yi, söz konusu güvenlik garantisi tekliflerinin Rusya tarafından ABD’ye bugün ilettiği konusunda bilgilendirdiğini de söyledi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, teklifleri içeren belgenin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’e Rusya Dışişleri binasında iletildiğini belirtti. Rusya’nın hukuki olarak bağlayıcı olmasını talep ettiği güvenlik garantisi tekliflerinin ABD’li yüksek düzey diplomata iletilmesi, Devlet Başkanı Putin’in, bu garantiler hakkında ABD ve NATO ile derhal görüşmelerin başlatılmasını istediğini söylemesini izliyor.Kremlin: Güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere hemen başlamaya hazırız Uşakov, güvenlik garantileri konusundaki müzekerelerde Rusya tarafını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un temsil edeceğini de ekledi ve “Bu çok mühim konudaki müzakerelere hemen başlamaya hazırız” dedi. Kremlin’in Batı’dan güvenlik garantisi talebinde bulunması, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’ta giderek artan bir biçimde saldırı silahları kullanması üstüne Rusya’nın da Ukrayna sınırı yakınındaki güçlerinin sayısını artırdığı bir döneme denk geliyor. Batı ülkeleri Ukrayna hükümetine yaptıkları askeri yardımları son zamanlarda iyice artırdı. Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerini içeren belgenin iletildiği ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried de salı günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir destek ziyaretinde bulunmuştu. Rusya’yla Çin, Batı’nın etki edemeyeceği bir finansal sistem kurmakta anlaştı Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ile Şi’nin görüşmesinde, Batı’nın kontrol alanının dışında kalacak yeni bir finansal sistem geliştirilmesi konusunda da anlaştığını söyledi. Uşakov, “Rusya ile Çin arasındaki ticaret operasyonlarında kullanılacak bağımsız bir finansal yapı oluşturulması için çabaların yoğunlaştırılmasında anlaştı. Üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği bir finansal yapıdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya ile Çin’in üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği finansal bir sistem geliştirmekte anlaşması, Batı ülkelerinin Rusya’yı, SWIFT para transfer sisteminin dışında bırakabilecekleri yönünde defalarca tehditte bulunmasını izliyor. Ticarette ulusal para biriminin kullanımını artıracaklar Rusya Devlet Başkanı ile Çinli mevkidaşının görüşmelerinde, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanımının artırılması konusunda da çağrı yaptıkları belirtildi. AUKUS gibi yeni ittifaklar silahsızlanmayı tehlikeye atıyor İki lider ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın yaptığı AUKUS Paktı gibi yeni ittifaklar oluşturulmasından duydukları endişeyi ifade ettiler. Bunun gibi anlaşmaların, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi uygulamaları için tehlike oluşturduğunu söylediler.
https://tr.sputniknews.com/20211215/putin-ve-sinin-gorusmesi-basladi--1051784990.html
https://tr.sputniknews.com/20211214/kremlin-putin-ve-si-nato-ve-abdnin-saldirgan-soylemleri-surerken-avrupadaki-durumu-gorusecek-1051759548.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusya-ve-hindistan-silah-anlasmalarinda-dolar-kullanmayi-birakti-1051515980.html
rusya
donbass
ukrayna
ingiltere
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051796636_1041:0:3772:2048_1920x0_80_0_0_28e720cadfe2f22ab280f200f19a58e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, şi cinping, donbass, ukrayna, ingiltere, avustralya, swift, aukus

Rusya, istediği güvenlik garantisi tekliflerini ABD’ye iletti

15:26 15.12.2021 (güncellendi: 16:22 15.12.2021)
© SputnikVladimir Putin- Şi Cinping
Vladimir Putin- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
Abone ol
Rusya’nın, kendi güvenliği için Batı’dan istediği hukuki garantilere ilişkin teliflerini ABD’ye ilettiği belirtildi. Çin Devlet Başkanı Şi’nin de Rusya lideri Putin ile görüşmesinde, Kremlin’in istediği söz konusu güvenlik garantilerine destek verdiği kaydedildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin bugün Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı.
Uşakov, Şi’nin, ‘Rusya’nın güvenlikle ilgili endişelerini anladığını ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Batı’dan güvenlik garantisi istemiş olmasına destek verdiğini’ söyledi.
Rusya’nın kendisine verilmesini istediği güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasını ve Ukrayna ile Rusya’ya sınırı olan diğer ülkelere belirli silahları konuşlandırmamasını içeriyor.
Uşakov bunun yanında, Putin’in görüşmelerinde Şi’yi, söz konusu güvenlik garantisi tekliflerinin Rusya tarafından ABD’ye bugün ilettiği konusunda bilgilendirdiğini de söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, teklifleri içeren belgenin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’e Rusya Dışişleri binasında iletildiğini belirtti.
Vladimir Putin- Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'eski dostum' dediği Putin’e teşekkür
11:39
Rusya’nın hukuki olarak bağlayıcı olmasını talep ettiği güvenlik garantisi tekliflerinin ABD’li yüksek düzey diplomata iletilmesi, Devlet Başkanı Putin’in, bu garantiler hakkında ABD ve NATO ile derhal görüşmelerin başlatılmasını istediğini söylemesini izliyor.

Kremlin: Güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere hemen başlamaya hazırız

Uşakov, güvenlik garantileri konusundaki müzekerelerde Rusya tarafını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un temsil edeceğini de ekledi ve “Bu çok mühim konudaki müzakerelere hemen başlamaya hazırız” dedi.
Kremlin’in Batı’dan güvenlik garantisi talebinde bulunması, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’ta giderek artan bir biçimde saldırı silahları kullanması üstüne Rusya’nın da Ukrayna sınırı yakınındaki güçlerinin sayısını artırdığı bir döneme denk geliyor.
Batı ülkeleri Ukrayna hükümetine yaptıkları askeri yardımları son zamanlarda iyice artırdı. Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerini içeren belgenin iletildiği ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried de salı günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir destek ziyaretinde bulunmuştu.
Şi Cinping, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
DÜNYA
Kremlin: Putin ve Şi, NATO ve ABD'nin saldırgan söylemleri sürerken Avrupa'daki durumu görüşecek
Dün, 17:02

Rusya’yla Çin, Batı’nın etki edemeyeceği bir finansal sistem kurmakta anlaştı

Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ile Şi’nin görüşmesinde, Batı’nın kontrol alanının dışında kalacak yeni bir finansal sistem geliştirilmesi konusunda da anlaştığını söyledi.
Uşakov, “Rusya ile Çin arasındaki ticaret operasyonlarında kullanılacak bağımsız bir finansal yapı oluşturulması için çabaların yoğunlaştırılmasında anlaştı. Üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği bir finansal yapıdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Çin’in üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği finansal bir sistem geliştirmekte anlaşması, Batı ülkelerinin Rusya’yı, SWIFT para transfer sisteminin dışında bırakabilecekleri yönünde defalarca tehditte bulunmasını izliyor.

Ticarette ulusal para biriminin kullanımını artıracaklar

Rusya Devlet Başkanı ile Çinli mevkidaşının görüşmelerinde, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanımının artırılması konusunda da çağrı yaptıkları belirtildi.
Narendra Modi- Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
SAVUNMA
Rusya ve Hindistan, silah anlaşmalarında dolar kullanmayı bıraktı
7 Aralık, 10:50

AUKUS gibi yeni ittifaklar silahsızlanmayı tehlikeye atıyor

İki lider ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın yaptığı AUKUS Paktı gibi yeni ittifaklar oluşturulmasından duydukları endişeyi ifade ettiler. Bunun gibi anlaşmaların, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi uygulamaları için tehlike oluşturduğunu söylediler.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında
16:34Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu
16:34Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
16:25Yeni Almanya Başbakanı, parlamentoda ilk önemli konuşmasını yaptı: Rusya ile yapıcı diyaloga hazırız
16:22Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
16:20NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro
16:06RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı: Bir bölüm kaldırıldı
16:06Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik
16:02İstanbul'da suya zam
15:59Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
15:57ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti
15:54Viagra, Alzheimer tedavisinde kullanılabilir mi?
15:51Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
15:49Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
15:44Ryabkov: ABD, 'Doğu Avrupa'ya asker gönderme' açıklamasıyla Kiev'deki rövanşist duyguları körüklüyor
15:42Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
15:35Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
15:29Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu