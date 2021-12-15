https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-istedigi-guvenlik-garantisi-tekliflerini-abdye-iletti--1051796691.html

Rusya, istediği güvenlik garantisi tekliflerini ABD’ye iletti

Rusya, istediği güvenlik garantisi tekliflerini ABD’ye iletti

Rusya’nın, kendi güvenliği için Batı’dan istediği hukuki garantilere ilişkin teliflerini ABD’ye ilettiği belirtildi. Çin Devlet Başkanı Şi’nin de Rusya lideri... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:26+0300

2021-12-15T15:26+0300

2021-12-15T16:22+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin bugün Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile video-konferans yöntemiyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı. Uşakov, Şi’nin, ‘Rusya’nın güvenlikle ilgili endişelerini anladığını ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Batı’dan güvenlik garantisi istemiş olmasına destek verdiğini’ söyledi. Rusya’nın kendisine verilmesini istediği güvenlik garantileri, NATO’nun doğuya doğru genişlemeyi durdurmasını ve Ukrayna ile Rusya’ya sınırı olan diğer ülkelere belirli silahları konuşlandırmamasını içeriyor. Uşakov bunun yanında, Putin’in görüşmelerinde Şi’yi, söz konusu güvenlik garantisi tekliflerinin Rusya tarafından ABD’ye bugün ilettiği konusunda bilgilendirdiğini de söyledi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, teklifleri içeren belgenin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’e Rusya Dışişleri binasında iletildiğini belirtti. Rusya’nın hukuki olarak bağlayıcı olmasını talep ettiği güvenlik garantisi tekliflerinin ABD’li yüksek düzey diplomata iletilmesi, Devlet Başkanı Putin’in, bu garantiler hakkında ABD ve NATO ile derhal görüşmelerin başlatılmasını istediğini söylemesini izliyor.Kremlin: Güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere hemen başlamaya hazırız Uşakov, güvenlik garantileri konusundaki müzekerelerde Rusya tarafını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un temsil edeceğini de ekledi ve “Bu çok mühim konudaki müzakerelere hemen başlamaya hazırız” dedi. Kremlin’in Batı’dan güvenlik garantisi talebinde bulunması, Ukrayna hükümetinin ülkenin doğusundaki Donbass’ta giderek artan bir biçimde saldırı silahları kullanması üstüne Rusya’nın da Ukrayna sınırı yakınındaki güçlerinin sayısını artırdığı bir döneme denk geliyor. Batı ülkeleri Ukrayna hükümetine yaptıkları askeri yardımları son zamanlarda iyice artırdı. Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerini içeren belgenin iletildiği ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried de salı günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bir destek ziyaretinde bulunmuştu. Rusya’yla Çin, Batı’nın etki edemeyeceği bir finansal sistem kurmakta anlaştı Diğer taraftan, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ile Şi’nin görüşmesinde, Batı’nın kontrol alanının dışında kalacak yeni bir finansal sistem geliştirilmesi konusunda da anlaştığını söyledi. Uşakov, “Rusya ile Çin arasındaki ticaret operasyonlarında kullanılacak bağımsız bir finansal yapı oluşturulması için çabaların yoğunlaştırılmasında anlaştı. Üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği bir finansal yapıdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya ile Çin’in üçüncü ülkelerin etki edemeyeceği finansal bir sistem geliştirmekte anlaşması, Batı ülkelerinin Rusya’yı, SWIFT para transfer sisteminin dışında bırakabilecekleri yönünde defalarca tehditte bulunmasını izliyor. Ticarette ulusal para biriminin kullanımını artıracaklar Rusya Devlet Başkanı ile Çinli mevkidaşının görüşmelerinde, karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanımının artırılması konusunda da çağrı yaptıkları belirtildi. AUKUS gibi yeni ittifaklar silahsızlanmayı tehlikeye atıyor İki lider ayrıca, Asya-Pasifik bölgesinde, ABD, İngiltere ve Avustralya’nın yaptığı AUKUS Paktı gibi yeni ittifaklar oluşturulmasından duydukları endişeyi ifade ettiler. Bunun gibi anlaşmaların, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi uygulamaları için tehlike oluşturduğunu söylediler.

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abd, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov, şi cinping, donbass, ukrayna, ingiltere, avustralya, swift, aukus