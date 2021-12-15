https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-karadeniz-filosu-yeni-bir-gemiyle-guclendiriliyor-1051773817.html
Rusya Karadeniz Filosu yeni bir gemiyle güçlendiriliyor
Rusya Karadeniz Filosu yeni bir gemiyle güçlendiriliyor
Rusya Karadeniz Filosu, yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov'un filoya katılmak üzere Baltık Denizi’nden Karadeniz’e doğru geçiş yaptığını duyurdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:21+0300
2021-12-15T00:21+0300
2021-12-15T00:22+0300
savunma
rusya
karadeniz
s-400
kırım
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Karadeniz Filosu basın dairesinden bugün yapılan açıklamada, yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov'un Baltık Denizi’nden Karadeniz Filosuna geçmekte olduğu belirtildi.Açıklamada, “En yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov, Baltiysk'ten ana üslenme noktası olan Sivastopol'a filolar arası geçiş gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.Filodan aktarılan bilgiye göre, daha önce Karadeniz Filosunun Baltiysk'teki karargahının önde gelen uzmanları, geminin malzeme kısmını inceledi, personelin filolar arası geçişe katılmasına izin verdi.Vsevolod Bobrov, geçen ağustos ayında Rus Donanmasına katılmıştı.Karadeniz Filosunun açıklamasına göre lojistik destek gemisi olan Vsevolod Bobrov, Proje 23120 kapsamında üretildi. Gemi yük taşımacılığı, çekme işlemleri, hidrografik çalışmalar ve tehlikedeki gemilere yardım sağlamak için tasarlandı. Gemi, vinç donanımı ve dinamik konumlama sistemi sayesinde donatılmamış rıhtım duvarlarında ve açık denizde yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ARC4 buz sunufına sahip gövde, 0.6 m kalınlığındaki buzun üstesinden gelmek üzere tasarlandı.Eski Rusya Donanması Komutanı Viktor Kravçenko, daha önce Rus basınına verdiği demeçte Karadeniz Filosuna her yıl 5-6 modern gemi katıldığına dikkat çekerek, “Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı bakımından Türkiye ağır basıyor, kalite açısından Rusya ve Türkiye aşağı yukarı eşitlendi” demişti.Rus askerler son birkaç yılda S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin de sayesinde Kırım’daki grubunu önemli ölçüde güçlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kırım’da her türlü tehditten koruma sağlama yeteneğine sahip bir grup oluşturuldu.Kırım’ın savunması, Rusya Karadeniz Filosunun gemileri, donanma uçakları ve hava savunma araçları ile sağlanıyor. Kırım'da, kıyı savunma, keşif birlikleri, topçu ve hava savunma birlikleri, istihkam ve lojistik destek, habeleşme vs. dahil olduğu bir birlik kurulmuş durumda. Kırım'daki askeri birik, Bal ve Bastion tipi modern gemisavar kıyı füze sistemlerine sahip.
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rusya, karadeniz, s-400, kırım
Rusya Karadeniz Filosu yeni bir gemiyle güçlendiriliyor
00:21 15.12.2021 (güncellendi: 00:22 15.12.2021)
Rusya Karadeniz Filosu, yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov'un filoya katılmak üzere Baltık Denizi’nden Karadeniz’e doğru geçiş yaptığını duyurdu.
Karadeniz Filosu basın dairesinden bugün yapılan açıklamada, yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov'un Baltık Denizi’nden Karadeniz Filosuna geçmekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, “En yeni lojistik destek gemisi Vsevolod Bobrov, Baltiysk'ten ana üslenme noktası olan Sivastopol'a filolar arası geçiş gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.
Filodan aktarılan bilgiye göre, daha önce Karadeniz Filosunun Baltiysk'teki karargahının önde gelen uzmanları, geminin malzeme kısmını inceledi, personelin filolar arası geçişe katılmasına izin verdi.
Vsevolod Bobrov, geçen ağustos ayında Rus Donanmasına katılmıştı.
Karadeniz Filosunun açıklamasına göre lojistik destek gemisi olan Vsevolod Bobrov, Proje 23120 kapsamında üretildi. Gemi yük taşımacılığı, çekme işlemleri, hidrografik çalışmalar ve tehlikedeki gemilere yardım sağlamak için tasarlandı. Gemi, vinç donanımı ve dinamik konumlama sistemi sayesinde donatılmamış rıhtım duvarlarında ve açık denizde yükleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. ARC4 buz sunufına sahip gövde, 0.6 m kalınlığındaki buzun üstesinden gelmek üzere tasarlandı.
Eski Rusya Donanması Komutanı Viktor Kravçenko, daha önce Rus basınına verdiği demeçte Karadeniz Filosuna her yıl 5-6 modern gemi katıldığına dikkat çekerek, “Karadeniz'deki savaş gemisi sayısı bakımından Türkiye ağır basıyor, kalite açısından Rusya ve Türkiye aşağı yukarı eşitlendi” demişti.
Rus askerler son birkaç yılda S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin de sayesinde Kırım’daki grubunu önemli ölçüde güçlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kırım’da her türlü tehditten koruma sağlama yeteneğine sahip bir grup oluşturuldu.
Kırım’ın savunması, Rusya Karadeniz Filosunun gemileri, donanma uçakları ve hava savunma araçları ile sağlanıyor. Kırım'da, kıyı savunma, keşif birlikleri, topçu ve hava savunma birlikleri, istihkam ve lojistik destek, habeleşme vs. dahil olduğu bir birlik kurulmuş durumda. Kırım'daki askeri birik, Bal ve Bastion tipi modern gemisavar kıyı füze sistemlerine sahip.