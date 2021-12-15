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Rusya: Karadeniz ülkeleri ortak projelerin önemini kaydetti
Rusya: Karadeniz ülkeleri ortak projelerin önemini kaydetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz ülkelerinin farklı alanlarda ortak projeleri hayata geçirmesinin bölgedeki siyasi durumun iyileşmesi için önemli olduğunu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz ülkeleri temsilcilerinin bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadesine yer verdi:Görüşmeye Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna’nın dışişleri, ulaştırma, çevre, bilim ve eğitim bakanlıklarının yanı sıra, AB Komisyonu temsilcileri katıldı.Katılımcıların, Karadeniz İçin Ortak Deniz Gündemi öncelikleriyle ilgili ortak çalışmaların, bölgenin önde gelen çok taraflı oluşumları olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu kapsamındaki çabalara ek olduğunu dile getirdiği aktarıldı.Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, görüşme katılımcılarına konuşmasında, Karadeniz bölgesindeki çevrenin durumunu iyileştirmek, sosyoekonomik sorunları çözmek, ulaşım altyapısını geliştirmek, kültürel ve insani bağları güçlendirmek amacıyla bu bölgede, karşılıklı yarar sağlayan çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekti” diye bildirildi.
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Rusya: Karadeniz ülkeleri ortak projelerin önemini kaydetti

00:28 15.12.2021
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Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz ülkelerinin farklı alanlarda ortak projeleri hayata geçirmesinin bölgedeki siyasi durumun iyileşmesi için önemli olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz ülkeleri temsilcilerinin bugün video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadesine yer verdi:
“Görüşmenin katılımcıları, Karadeniz bölgesinde farklı alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesinin, deniz ekonomisi alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin, Karadeniz İçin Ortak Deniz Gündemi’nin bilimsel bileşeni olan ‘Karadeniz için stratejik araştırmalar ve inovasyonların gündemi’ kapsamında işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Karadeniz İçin Ortak Deniz Gündemi’nin hayata geçirilmesinin bu bölgedeki siyasi iklimin iyileşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.”
Görüşmeye Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya ve Ukrayna’nın dışişleri, ulaştırma, çevre, bilim ve eğitim bakanlıklarının yanı sıra, AB Komisyonu temsilcileri katıldı.
Katılımcıların, Karadeniz İçin Ortak Deniz Gündemi öncelikleriyle ilgili ortak çalışmaların, bölgenin önde gelen çok taraflı oluşumları olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu kapsamındaki çabalara ek olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
Açıklamada, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, görüşme katılımcılarına konuşmasında, Karadeniz bölgesindeki çevrenin durumunu iyileştirmek, sosyoekonomik sorunları çözmek, ulaşım altyapısını geliştirmek, kültürel ve insani bağları güçlendirmek amacıyla bu bölgede, karşılıklı yarar sağlayan çok taraflı işbirliğinin önemine dikkat çekti” diye bildirildi.
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