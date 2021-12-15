https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-malka-super-toplarinin-modernizasyonunu-tamamladi-1051777770.html

Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı

Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesinde yapılan 203 kalibrelik 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonunun tamamlandığı açıklandı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T03:22+0300

2021-12-15T03:22+0300

2021-12-15T03:22+0300

savunma

rostec

modernizasyon

a 2s7m malka

top

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104085/90/1040859020_0:2:1200:677_1920x0_80_0_0_e35b966ed3d3544a28bfd6fe8a3e8f31.jpg

Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod’a bağlı faaliyet gösteren Uraltransmaş şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, kendi sınıfının en güçlüleri olan kendinden tahrikli 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonu tamamlandı.Modernizasyon ve onarım işlemlerinin devlet savunma ihalesi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.Uraltransmaş Genel Müdürü Dmitriy Semizorov, modernize edilen silahların modern iletişimin araçlarının yanı sıra sayısal yönlendirme ve atış kontrol ekipmanları ile donatıldığını, bunun atış yapmaya hazırlık süresini kısaltmayı mümkün kıldığını vurguladı. Yetkiliye göre ayrıca, modernize edilmiş 2S7M süper topunda ithal parçaların ikamesi yapıldı.2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü kendinden tahrikli toplarından biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. 203 kalibrelik 2A44 topu ile donatılan Malka, düşmanın önemli tesislerinin imha edilmesi için tasarlandı.Uralvagonzavod şirketi daha önce 2S7M Malka süper toplarından oluşan ilk partinin Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edildiğini, modernize edilen araçların şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek ünitelerinin değiştirildiğini duyurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rostec, modernizasyon, a 2s7m malka, top