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Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı
Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı
Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesinde yapılan 203 kalibrelik 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonunun tamamlandığı açıklandı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T03:22+0300
2021-12-15T03:22+0300
savunma
rostec
modernizasyon
a 2s7m malka
top
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Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod’a bağlı faaliyet gösteren Uraltransmaş şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, kendi sınıfının en güçlüleri olan kendinden tahrikli 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonu tamamlandı.Modernizasyon ve onarım işlemlerinin devlet savunma ihalesi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.Uraltransmaş Genel Müdürü Dmitriy Semizorov, modernize edilen silahların modern iletişimin araçlarının yanı sıra sayısal yönlendirme ve atış kontrol ekipmanları ile donatıldığını, bunun atış yapmaya hazırlık süresini kısaltmayı mümkün kıldığını vurguladı. Yetkiliye göre ayrıca, modernize edilmiş 2S7M süper topunda ithal parçaların ikamesi yapıldı.2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü kendinden tahrikli toplarından biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. 203 kalibrelik 2A44 topu ile donatılan Malka, düşmanın önemli tesislerinin imha edilmesi için tasarlandı.Uralvagonzavod şirketi daha önce 2S7M Malka süper toplarından oluşan ilk partinin Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edildiğini, modernize edilen araçların şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek ünitelerinin değiştirildiğini duyurmuştu.
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rostec, modernizasyon, a 2s7m malka, top

Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı

03:22 15.12.2021
© Sputnik2S7M Malka
2S7M Malka - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik
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Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesinde yapılan 203 kalibrelik 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonunun tamamlandığı açıklandı.
Rostec bünyesindeki Uralvagonzavod’a bağlı faaliyet gösteren Uraltransmaş şirketinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, kendi sınıfının en güçlüleri olan kendinden tahrikli 2S7M Malka süper toplarının modernizasyonu tamamlandı.
Modernizasyon ve onarım işlemlerinin devlet savunma ihalesi çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.
Uraltransmaş Genel Müdürü Dmitriy Semizorov, modernize edilen silahların modern iletişimin araçlarının yanı sıra sayısal yönlendirme ve atış kontrol ekipmanları ile donatıldığını, bunun atış yapmaya hazırlık süresini kısaltmayı mümkün kıldığını vurguladı. Yetkiliye göre ayrıca, modernize edilmiş 2S7M süper topunda ithal parçaların ikamesi yapıldı.
2S7M Malka süper topu, 1980’lerde üretilen ve günümüzde hala dünyanın en güçlü kendinden tahrikli toplarından biri olarak kabul edilen 2S7 Pion tipi obüs silahının yenilenmiş bir versiyonu. 203 kalibrelik 2A44 topu ile donatılan Malka, düşmanın önemli tesislerinin imha edilmesi için tasarlandı.
Uralvagonzavod şirketi daha önce 2S7M Malka süper toplarından oluşan ilk partinin Rusya Savunma Bakanlığı’na teslim edildiğini, modernize edilen araçların şanzıman, dağılım mekanizması ve güç destek ünitelerinin değiştirildiğini duyurmuştu.
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