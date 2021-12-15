https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-saglik-bakanligi-bas-psikiyatristi-kovid-19-beyni-etkiliyor-1051813458.html

Rusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor

Rusya Sağlık Bakanlığı'nın baş psikiyatrisi Zurab Kekelidze, Kovid-19'un insan beynini etkilediğini ve bunun da hastalık sonrasında asabiyet, nefes darlığı ve... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T23:46+0300

2021-12-15T23:46+0300

2021-12-15T23:46+0300

yaşam

rusya

rusya sağlık bakanlığı

beyin

psikiyatri

koronavirüs

kovid-19

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Rus medyasına konuşan Kekelidze, "Koronavirüs insan beynini etkiliyor. Kovid sonrası sendrom kendini asabiyet, nefes darlığı ve kısmi amnezi olarak gösteriyor. Hasta başlarda kötü bir Kovid geçirdiğini anlamıyor. Fakat aslında hasta fonksiyonlarını yanlış değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.Kısmi hafıza kaybının, Kovid-19 geçirenler için yaygın bir semptom olduğunu söyleyen uzman, "İnsanlar bazı kelimeleri unutmaya başlıyor. İyileşenlerde bir de asabiyet gözlemleniyor. Yoğun egzersize başladıktan birkaç dakika sonra nefes darlığı çeken sporcular var. Oysa hastalıktan önce böyle bir şeyleri yoktu" dedi.Kekelidze, "Sinir dokusunu, kanda dolaşan mikroorganizmalara, toksinlere, beyin dokusunu yabancı olarak algılayan bağışıklık sisteminin hücresel ve hümoral faktörlerine karşı koruyan kan-beyin bariyeri koronavirüs hastalığı sırasında bozuluyor" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211215/rusyada-kovid-19a-karsi-toplumsal-bagisiklik-yuzde-561e-ulasti-1051774656.html

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, beyin, psikiyatri, koronavirüs, kovid-19