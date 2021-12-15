https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-saglik-bakanligi-bas-psikiyatristi-kovid-19-beyni-etkiliyor-1051813458.html
Rusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor
Rusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın baş psikiyatrisi Zurab Kekelidze, Kovid-19'un insan beynini etkilediğini ve bunun da hastalık sonrasında asabiyet, nefes darlığı ve... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T23:46+0300
2021-12-15T23:46+0300
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rusya sağlık bakanlığı
beyin
psikiyatri
koronavirüs
kovid-19
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Rus medyasına konuşan Kekelidze, "Koronavirüs insan beynini etkiliyor. Kovid sonrası sendrom kendini asabiyet, nefes darlığı ve kısmi amnezi olarak gösteriyor. Hasta başlarda kötü bir Kovid geçirdiğini anlamıyor. Fakat aslında hasta fonksiyonlarını yanlış değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.Kısmi hafıza kaybının, Kovid-19 geçirenler için yaygın bir semptom olduğunu söyleyen uzman, "İnsanlar bazı kelimeleri unutmaya başlıyor. İyileşenlerde bir de asabiyet gözlemleniyor. Yoğun egzersize başladıktan birkaç dakika sonra nefes darlığı çeken sporcular var. Oysa hastalıktan önce böyle bir şeyleri yoktu" dedi.Kekelidze, "Sinir dokusunu, kanda dolaşan mikroorganizmalara, toksinlere, beyin dokusunu yabancı olarak algılayan bağışıklık sisteminin hücresel ve hümoral faktörlerine karşı koruyan kan-beyin bariyeri koronavirüs hastalığı sırasında bozuluyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusyada-kovid-19a-karsi-toplumsal-bagisiklik-yuzde-561e-ulasti-1051774656.html
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rusya, rusya sağlık bakanlığı, beyin, psikiyatri, koronavirüs, kovid-19
Rusya Sağlık Bakanlığı baş psikiyatristi: Kovid-19 beyni etkiliyor
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın baş psikiyatrisi Zurab Kekelidze, Kovid-19'un insan beynini etkilediğini ve bunun da hastalık sonrasında asabiyet, nefes darlığı ve kısmi amneziye yol açtığını söyledi.
Rus medyasına konuşan Kekelidze, "Koronavirüs insan beynini etkiliyor. Kovid sonrası sendrom kendini asabiyet, nefes darlığı ve kısmi amnezi olarak gösteriyor. Hasta başlarda kötü bir Kovid geçirdiğini anlamıyor. Fakat aslında hasta fonksiyonlarını yanlış değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.
Kısmi hafıza kaybının, Kovid-19 geçirenler için yaygın bir semptom olduğunu söyleyen uzman, "İnsanlar bazı kelimeleri unutmaya başlıyor. İyileşenlerde bir de asabiyet gözlemleniyor. Yoğun egzersize başladıktan birkaç dakika sonra nefes darlığı çeken sporcular var. Oysa hastalıktan önce böyle bir şeyleri yoktu" dedi.
Kekelidze, "Sinir dokusunu, kanda dolaşan mikroorganizmalara, toksinlere, beyin dokusunu yabancı olarak algılayan bağışıklık sisteminin hücresel ve hümoral faktörlerine karşı koruyan kan-beyin bariyeri koronavirüs hastalığı sırasında bozuluyor" diye ekledi.