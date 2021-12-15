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Rusya'da maden kazası davası kapsamında maden sahibi hakkında tutuklama kararı
Rusya'da maden kazası davası kapsamında maden sahibi hakkında tutuklama kararı
Rusya Soruşturma Komitesi, maden kazası davası kapsamında maden sahibini gözaltına aldı. Duruşmayı yerinde takip eden Sputnik muhabiri ise mahkemenin bu maden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:53+0300
2021-12-15T22:53+0300
dünya
rusya
maden kazası
tutuklama
dava
listvyajnaya
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında açılan dava kapsamında 4 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti.Petrenko, yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınanlar madenin ana sahibi, SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev, aynı şirketin Genel Müdürü Gennadiy Alekseyev, Teknik Müdür Anton Yakutov, Listvyajnaya Madeni Ltd. Şti. Başmühendisi Anatoliy Lobanov" ifadelerini kullandı.Petrenoko’ya göre gözaltına alınanların her birinin rolüne bağlı olarak, ‘tehlikeli üretim tesislerinin endüstriyel güvenlik gerekliliklerini ihlal ederek, ihmal nedeniyle iki veya daha fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ ve ‘Ticari kuruluşta ciddi sonuçlara yol açan yetki suiistimali’ şeklinde suçlamalar yöneltildi.Soruşturma Komitesi Sözcüsü, "Soruşturma, gözaltına alınan herkes hakkında önleyici tedbir olarak tutuklama talebinde bulunmak niyetinde" dedi.Duruşmayı yerinde takip eden Sputnik muhabiri ise mahkemenin, SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev’in tutuklanmasına hükmettiğini bildirdi.Listvyajnaya kömür madenindeki patlamaRusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde 25 Kasım’da meydana gelen patlamada 5’i kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişi hayatını kaybetmişti. Hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.Kaza sonucu Listvyajnaya Müdürü Sergey Mahrakov, Birinci Müdür Yardımcısı Andrey Molostvov ve bölüm şefi Sergey Gerasimenko gözaltına alınmıştı. Bu kişiler, üretim tesislerinin endüstriyel güvenlik gerekliliklerini ihlal etmekle suçlanıyor.Kaza ile ilgili ayrıca Federal Ekoloji, Teknoloi ve Nükleer Denetim Ajansı’nın (Rostehnadzor) yerel birimindeki 2 müfettiş, Sergey Vinokurov ve Vyaçeslav Semıkin hakkında da ihmal davası açılmış, bu kişiler de tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyadaki-maden-kazasindaki-yarali-sayisi-76ya-yukseldi--1051225717.html
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rusya, maden kazası, tutuklama, dava, listvyajnaya

Rusya'da maden kazası davası kapsamında maden sahibi hakkında tutuklama kararı

22:53 15.12.2021
© Sputnik / Александр КряжевRusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya Soruşturma Komitesi, maden kazası davası kapsamında maden sahibini gözaltına aldı. Duruşmayı yerinde takip eden Sputnik muhabiri ise mahkemenin bu maden sahibinin tutuklanmasına hükmettiğini duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği kaza hakkında açılan dava kapsamında 4 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti.
Petrenko, yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınanlar madenin ana sahibi, SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev, aynı şirketin Genel Müdürü Gennadiy Alekseyev, Teknik Müdür Anton Yakutov, Listvyajnaya Madeni Ltd. Şti. Başmühendisi Anatoliy Lobanov" ifadelerini kullandı.
Petrenoko’ya göre gözaltına alınanların her birinin rolüne bağlı olarak, ‘tehlikeli üretim tesislerinin endüstriyel güvenlik gerekliliklerini ihlal ederek, ihmal nedeniyle iki veya daha fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ ve ‘Ticari kuruluşta ciddi sonuçlara yol açan yetki suiistimali’ şeklinde suçlamalar yöneltildi.
Soruşturma Komitesi Sözcüsü, "Soruşturma, gözaltına alınan herkes hakkında önleyici tedbir olarak tutuklama talebinde bulunmak niyetinde" dedi.
Duruşmayı yerinde takip eden Sputnik muhabiri ise mahkemenin, SDS Ugol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Fedyayev’in tutuklanmasına hükmettiğini bildirdi.

Listvyajnaya kömür madenindeki patlama

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde 25 Kasım’da meydana gelen patlamada 5’i kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişi hayatını kaybetmişti. Hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilmişti.
Kaza sonucu Listvyajnaya Müdürü Sergey Mahrakov, Birinci Müdür Yardımcısı Andrey Molostvov ve bölüm şefi Sergey Gerasimenko gözaltına alınmıştı. Bu kişiler, üretim tesislerinin endüstriyel güvenlik gerekliliklerini ihlal etmekle suçlanıyor.
Kaza ile ilgili ayrıca Federal Ekoloji, Teknoloi ve Nükleer Denetim Ajansı’nın (Rostehnadzor) yerel birimindeki 2 müfettiş, Sergey Vinokurov ve Vyaçeslav Semıkin hakkında da ihmal davası açılmış, bu kişiler de tutuklanmıştı.
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