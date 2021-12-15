https://tr.sputniknews.com/20211215/ryabkov-ve-abdli-mevkidasi-donfried-moskovada-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-istisare-etti-1051789158.html

Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti

Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'la bir görüşme gerçekleştirdi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:10+0300

2021-12-15T13:10+0300

2021-12-15T13:10+0300

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kiev'deki temaslarının ardından Moskova'yı ziyaret eden Donfried'le Ryabkov arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın da katılımıyla yapılan görüşmede taraflar, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerini ele aldı.Donfried, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı binasından çıkışı sırasında basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.'Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak'la görüşmesi bekleniyor'Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'nden bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Donfried'in bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Putin, Biden'la görüşmesinde güvenlik garantileri talep etmiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söylemişti.

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abd, rusya, moskova, vladimir putin, nato, rusya-abd ilişkileri