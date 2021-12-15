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https://tr.sputniknews.com/20211215/ryabkov-ve-abdli-mevkidasi-donfried-moskovada-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-istisare-etti-1051789158.html
Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti
Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'la bir görüşme gerçekleştirdi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:10+0300
2021-12-15T13:10+0300
dünya
abd
rusya
moskova
vladimir putin
nato
rusya-abd ilişkileri
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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kiev'deki temaslarının ardından Moskova'yı ziyaret eden Donfried'le Ryabkov arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın da katılımıyla yapılan görüşmede taraflar, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerini ele aldı.Donfried, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı binasından çıkışı sırasında basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.'Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak'la görüşmesi bekleniyor'Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'nden bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Donfried'in bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.Putin, Biden'la görüşmesinde güvenlik garantileri talep etmiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söylemişti.
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abd, rusya, moskova, vladimir putin, nato, rusya-abd ilişkileri

Ryabkov ve ABD'li mevkidaşı Donfried, Moskova'da Ukrayna'yı ve güvenlik garantilerini istişare etti

13:10 15.12.2021
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Kiev'deki temaslarının ardından Moskova'yı ziyaret eden Donfried'le Ryabkov arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın da katılımıyla yapılan görüşmede taraflar, Ukrayna'daki son gelişmeleri ve Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerini ele aldı.
Donfried, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı binasından çıkışı sırasında basın mensuplarının görüşmeye ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

'Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kozak'la görüşmesi bekleniyor'

Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi'nden bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Donfried'in bugün Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Putin, Biden'la görüşmesinde güvenlik garantileri talep etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.
Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme dalgasına yol açabileceğini, Rusya'nın askeri ve askeri-teknik yanıt vereceğini söylemişti.
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