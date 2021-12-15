'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adama 25 yıl hapis istendi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'cinsel saldırı' suçlarından tutuklu bulunan sanık Ömer San hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuk sanık Ömer San’ın çevresinde kendisini 'hoca' olarak tanıttığı belirtildi. San’ın, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden yardım isteyen müştekiler F.A. ve S.F'ye ‘musallat olduğunu’ iddia ettiği ‘eşcinsel cinleri’ birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi.İddianamede F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ömer San hakkında 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Gölcük’te bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” sözleriyle kandırarak, genç müridine mastürbasyon yaptıran ‘cinci hoca’ hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanık Ömer San için ‘dolandırıcılık’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 25 yıl hapis istendi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'cinsel saldırı' suçlarından tutuklu bulunan sanık Ömer San hakkında 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuk sanık Ömer San’ın çevresinde kendisini 'hoca' olarak tanıttığı belirtildi. San’ın, başına gelen olaylar nedeniyle kendisinden yardım isteyen müştekiler F.A. ve S.F'ye ‘musallat olduğunu’ iddia ettiği ‘eşcinsel cinleri’ birtakım yöntemlerle çıkarttığı ve karşılığında ücret istediğine yer verildi.
İddianamede F.A. ve S.F'nin sanığın cinsel saldırı niteliğindeki eylemleri nedeniyle sanığa istediği ücreti vermedikleri aktarıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu Ömer San hakkında 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 6 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Dava, önümüzdeki günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.