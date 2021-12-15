https://tr.sputniknews.com/20211215/sarigul-kestaneciye-20-lira-verdi-15-sene-sonra-bununla-basbakanliga-gel-1051795292.html

Sarıgül, kestaneciye 20 lira verdi: '1.5 sene sonra bununla başbakanlığa gel'

Sarıgül, kestaneciye 20 lira verdi: '1.5 sene sonra bununla başbakanlığa gel'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret ettiği esnafa 20 lira verirken, "1.5 sene sonra bu parayla başbakanlığa geleceksin" dedi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:56+0300

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türkiye

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tl

mustafa sarıgül

başbakanlık

lira

konuşma

kestane

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Sarıgül, sokakta kestane satan bir esnafı ziyaret ettiği anların videosunu paylaştı. Videoda soğuk havada sokakta çalışmaktan yakınan esnafı dinleyen Sarıgül, daha sonra cebinden çıkardığı 20 lirayı verdi. Esnafa 20 lirayı harcamayıp saklamasını söyleyen Sarıgül, '1.5 yıl sonra başbakanlığa kendisiyle görüşmeye gelirken getirmesini' istedi.Kestaneci ise, "Bunu hatıra olarak saklayacağım" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211212/tdp-lideri-sarigul-inanmayan-on-bin-kisi-olacagina-inanan-yuz-kisi-ile-kazanacagiz-1051697470.html

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video, istanbul, tl, mustafa sarıgül, başbakanlık, lira, konuşma, kestane