Show TV muhabiri metroda taciz edildi: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'

“11 Aralık günü saat 21.12 sıralarında Gayrettepe Metrosu’ndan çıkmış merdivenleri bitirip düzlüğe geçtiğimde erkek şahıs ilerlemesi gerekirken diğer yürüyen merdivene binmeyerek sola döndü ve yüzünü geride kalan merdivenlere doğru döndü. Beni beklemiş olduğunu düşünmekteydim. Benim yürüyen merdivenleri bitirmeme birkaç adım kala ben korktum ve erkek şahıstan şüphelendim. Erkek şahıs ile göz göze geldik. İlk önce fiziken tamamen bana döndü, bir süre sağa sola dönmeye devam etti. Beni daha da korku aldı. Ben erkek şahsa tedirginlikle bakmaya devam ettim. Ben yürüyen merdivenle düzlüğe geldiğimde tanımadığım erkek şahsın pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını dışarı çıkardığını gördüm. O sırada hemen şok olduğum için ‘Allah senin belanı versin’ diyerek düzlükten sonraki çıkışa gidecek olan yürüyen merdivene yöneldim. Çıktığımda, tanımadığım bir erkek şahıstan yardım talep ederek güvenlik görevlisinin yanına gideceğim esnada cinsel organını göstermiş olan erkek şahsın alt geçitte durduğunu gördüm. Baş kısmını arkaya çevirdiğinde o da bizi gördü. Biz aşağı inmeye devam ederken o da aşağı koşar adım indi ve gözden kayboldu.”