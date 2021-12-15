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Show TV muhabiri metroda taciz edildi: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'
15:17 15.12.2021 (güncellendi: 15:18 15.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/tubasodekoShow TV muhabiri metroda tacize maruz kaldı: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'
© Fotoğraf : Twitter/tubasodeko
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, metroda bir şahsın tacizine uğradı. Taciz ede kişisen şikayetçi olan Södekoğlu, yakalanan şahsın emniyet çıkışında ise "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?" diye sordu.
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, İstanbul'da metrodan çıktığı esnada tacize uğradı.
11 Aralık tarihinde Gayrette Metrosu'ndan çıkan Södekoğlu, tanımadığı bir erkeğin tacizine maruz kaldı. Södekoğlu'nu metro çıkışında bekleyerek cinsel organını gösteren şahıs, tepki üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Tacizin ardından, emniyete giderek Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne ifade veren Södekoğlu yaşadıklarını şu kelimelerle anlattı:
“11 Aralık günü saat 21.12 sıralarında Gayrettepe Metrosu’ndan çıkmış merdivenleri bitirip düzlüğe geçtiğimde erkek şahıs ilerlemesi gerekirken diğer yürüyen merdivene binmeyerek sola döndü ve yüzünü geride kalan merdivenlere doğru döndü. Beni beklemiş olduğunu düşünmekteydim. Benim yürüyen merdivenleri bitirmeme birkaç adım kala ben korktum ve erkek şahıstan şüphelendim. Erkek şahıs ile göz göze geldik. İlk önce fiziken tamamen bana döndü, bir süre sağa sola dönmeye devam etti. Beni daha da korku aldı. Ben erkek şahsa tedirginlikle bakmaya devam ettim. Ben yürüyen merdivenle düzlüğe geldiğimde tanımadığım erkek şahsın pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını dışarı çıkardığını gördüm. O sırada hemen şok olduğum için ‘Allah senin belanı versin’ diyerek düzlükten sonraki çıkışa gidecek olan yürüyen merdivene yöneldim. Çıktığımda, tanımadığım bir erkek şahıstan yardım talep ederek güvenlik görevlisinin yanına gideceğim esnada cinsel organını göstermiş olan erkek şahsın alt geçitte durduğunu gördüm. Baş kısmını arkaya çevirdiğinde o da bizi gördü. Biz aşağı inmeye devam ederken o da aşağı koşar adım indi ve gözden kayboldu.”
Tuğba Södekoğlu’nun ifadesi üzerine emniyet harekete geçerek söz konusu şahsı yakaladı.
'Hiç utanmadınız mı?'
Muhabir Södekoğlu, kendisini taciz eden şahsın emniyetten çıktığı esnada da bu kez haber takibini yaptı. Polislerin
Emniyetten elleri kelepçeli bir şekilde çıkarılan şüpheliye mikrofon uzatan Södekoğlu, "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde" dedi.