Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/show-tv-muhabiri-metroda-tacize-maruz-kaldi-hic-utanmadiniz-mi-o-teshirciligi-yaparken-1051796008.html
Show TV muhabiri metroda taciz edildi: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'
Show TV muhabiri metroda taciz edildi: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, metroda bir şahsın tacizine uğradı. Taciz ede kişisen şikayetçi olan Södekoğlu, yakalanan şahsın emniyet çıkışında ise "Hiç... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:17+0300
2021-12-15T15:18+0300
türkiye
istanbul
cinsel taciz
taciz
sözlü taciz
muhabir
kadına yönelik şiddet
kadına yönelik taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795931_0:0:1031:580_1920x0_80_0_0_29c58807fe2e7fa7a918eedd47e6d50b.png
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, İstanbul'da metrodan çıktığı esnada tacize uğradı.11 Aralık tarihinde Gayrette Metrosu'ndan çıkan Södekoğlu, tanımadığı bir erkeğin tacizine maruz kaldı. Södekoğlu'nu metro çıkışında bekleyerek cinsel organını gösteren şahıs, tepki üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı.Tacizin ardından, emniyete giderek Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne ifade veren Södekoğlu yaşadıklarını şu kelimelerle anlattı:Tuğba Södekoğlu’nun ifadesi üzerine emniyet harekete geçerek söz konusu şahsı yakaladı.'Hiç utanmadınız mı?'Muhabir Södekoğlu, kendisini taciz eden şahsın emniyetten çıktığı esnada da bu kez haber takibini yaptı. Polislerin Emniyetten elleri kelepçeli bir şekilde çıkarılan şüpheliye mikrofon uzatan Södekoğlu, "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/eski-ulku-ocaklari-baskani-alpay-comez-cocuga-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1051764044.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795931_56:0:987:698_1920x0_80_0_0_4c2900f187202646fbb406b81f78e57a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, cinsel taciz, taciz, sözlü taciz, muhabir, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik taciz

Show TV muhabiri metroda taciz edildi: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'

15:17 15.12.2021 (güncellendi: 15:18 15.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/tubasodekoShow TV muhabiri metroda tacize maruz kaldı: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?'
Show TV muhabiri metroda tacize maruz kaldı: 'Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/tubasodeko
Abone ol
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, metroda bir şahsın tacizine uğradı. Taciz ede kişisen şikayetçi olan Södekoğlu, yakalanan şahsın emniyet çıkışında ise "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken?" diye sordu.
Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu, İstanbul'da metrodan çıktığı esnada tacize uğradı.
11 Aralık tarihinde Gayrette Metrosu'ndan çıkan Södekoğlu, tanımadığı bir erkeğin tacizine maruz kaldı. Södekoğlu'nu metro çıkışında bekleyerek cinsel organını gösteren şahıs, tepki üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Tacizin ardından, emniyete giderek Şişli Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne ifade veren Södekoğlu yaşadıklarını şu kelimelerle anlattı:
“11 Aralık günü saat 21.12 sıralarında Gayrettepe Metrosu’ndan çıkmış merdivenleri bitirip düzlüğe geçtiğimde erkek şahıs ilerlemesi gerekirken diğer yürüyen merdivene binmeyerek sola döndü ve yüzünü geride kalan merdivenlere doğru döndü. Beni beklemiş olduğunu düşünmekteydim. Benim yürüyen merdivenleri bitirmeme birkaç adım kala ben korktum ve erkek şahıstan şüphelendim. Erkek şahıs ile göz göze geldik. İlk önce fiziken tamamen bana döndü, bir süre sağa sola dönmeye devam etti. Beni daha da korku aldı. Ben erkek şahsa tedirginlikle bakmaya devam ettim. Ben yürüyen merdivenle düzlüğe geldiğimde tanımadığım erkek şahsın pantolonunun fermuarını açarak cinsel organını dışarı çıkardığını gördüm. O sırada hemen şok olduğum için ‘Allah senin belanı versin’ diyerek düzlükten sonraki çıkışa gidecek olan yürüyen merdivene yöneldim. Çıktığımda, tanımadığım bir erkek şahıstan yardım talep ederek güvenlik görevlisinin yanına gideceğim esnada cinsel organını göstermiş olan erkek şahsın alt geçitte durduğunu gördüm. Baş kısmını arkaya çevirdiğinde o da bizi gördü. Biz aşağı inmeye devam ederken o da aşağı koşar adım indi ve gözden kayboldu.”
Tuğba Södekoğlu’nun ifadesi üzerine emniyet harekete geçerek söz konusu şahsı yakaladı.

'Hiç utanmadınız mı?'

Muhabir Södekoğlu, kendisini taciz eden şahsın emniyetten çıktığı esnada da bu kez haber takibini yaptı. Polislerin
Emniyetten elleri kelepçeli bir şekilde çıkarılan şüpheliye mikrofon uzatan Södekoğlu, "Hiç utanmadınız mı o teşhirciliği yaparken? Hala elim ayağım titriyor sizi gördüğümde" dedi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
TÜRKİYE
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Dün, 19:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında
16:34Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu
16:34Nike, NFT ve Metaverse dünyasına adım attı
16:25Yeni Almanya Başbakanı, parlamentoda ilk önemli konuşmasını yaptı: Rusya ile yapıcı diyaloga hazırız
16:22Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim
16:20NTV Spor: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Pinheiro
16:06RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı: Bir bölüm kaldırıldı
16:06Karamollaoğlu: Arjantin modeline girdik, iflasın köşesine geldik
16:02İstanbul'da suya zam
15:59Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
15:57ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güneydoğu Asya turunu yarıda kesti
15:54Viagra, Alzheimer tedavisinde kullanılabilir mi?
15:51Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
15:49Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
15:44Ryabkov: ABD, 'Doğu Avrupa'ya asker gönderme' açıklamasıyla Kiev'deki rövanşist duyguları körüklüyor
15:42Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
15:35Kendini belediyenin tuvaletine kilitleyerek bekledi, 3 dizüstü bilgisayar çaldı
15:29Formula 1 pilotu Hamilton şövalye oldu