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Son 24 saatte 19 bin 872 vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 19 bin 872 vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T19:57+0300
2021-12-15T20:19+0300
vaka
koronavirüs
fahrettin koca
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 239 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,17 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 37 bin 127 doza yükseldi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günlük tabloya ilişkin "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.
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vaka, fahrettin koca, vaka sayısı

Son 24 saatte 19 bin 872 vaka tespit edildi, 193 kişi hayatını kaybetti

19:57 15.12.2021 (güncellendi: 20:19 15.12.2021)
© AATürkiye vaka, koronavirüs
Türkiye vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 239 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,17 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 37 bin 127 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günlük tabloya ilişkin "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun" değerlendirmesinde bulundu.
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