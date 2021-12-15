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https://tr.sputniknews.com/20211215/tanju-ozcan-millet-ittifaki-bir-hata-yaparsa-aday-cikmayi-secenek-olarak-onume-koyarim-1051802687.html
Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım
Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Milletin kabul etmeyeceği bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa ben... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:48+0300
2021-12-15T17:48+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
bolu
tanju özcan
millet ittifakı
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanlarından olmamalı" sözünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:'100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu biliyorum'Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının milletin içine sinmemesi halinde kendisinin 100 bin imza toplayarak ortaya bir seçenek olarak çıkabileceğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, bolu, tanju özcan, millet ittifakı

Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım

17:48 15.12.2021
© İHA / FARUK ÇİDEMBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA / FARUK ÇİDEM
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, “Milletin kabul etmeyeceği bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa ben o noktada 100 bin imza toplayarak bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim” dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti genel başkanlarından olmamalı" sözünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı'nın adayları sık sık bir araya geliyorlar. 'Biz seçimi kazanacak bir adayı kamuoyunun önüne sunacağız' diyorlar. Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda 'Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım' dedi. 'Adayım' demedi, 'aday değilim' de demedi. 'Hep birlikte karar vereceğiz' dedi. Ben Kılıçdaroğlu’nu yakından tanıyan biriyim. Ama ben şuna adım gibi eminim. Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak birini bulduğu an zaten onu önerecektir.”

'100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu biliyorum'

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının milletin içine sinmemesi halinde kendisinin 100 bin imza toplayarak ortaya bir seçenek olarak çıkabileceğini ifade eden Özcan, şunları söyledi:
"Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, mutluluk duyarım. Ama 2014 seçimlerinde olduğu gibi çıkarttıkları aday ne MHP’nin ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki; kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmakta olan biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım."
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