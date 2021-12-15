Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım

"Millet İttifakı liderleri milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkartırsa benim açımdan sorun yok, mutluluk duyarım. Ama 2014 seçimlerinde olduğu gibi çıkarttıkları aday ne MHP’nin ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki; kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmakta olan biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım."