https://tr.sputniknews.com/20211215/tarihi-dokunus-insan-yapimi-arac-gunesin-atmosferine-girdi--1051781786.html

Tarihi dokunuş: İnsan yapımı araç Güneş'in atmosferine girdi

Tarihi dokunuş: İnsan yapımı araç Güneş'in atmosferine girdi

NASA'nın Güneş kaşifi Parker tarihi bir olaya imza attı. Üç yıl önce fırlatılan Parker, Güneş'in dış atmosferinin içine girdi ve buradan örnekler topladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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nasa

uzay

araç

güneş

atmosfer

eugene parker

parker güneş sondası

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üç yıl önce Güneş'e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi. NTV'nin aktardığına göre Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Yine de böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu. Parker Güneş Sondası dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor. 2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.

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nasa, uzay, araç, güneş, atmosfer, eugene parker, parker güneş sondası