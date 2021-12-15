Tarihi dokunuş: İnsan yapımı araç Güneş'in atmosferine girdi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üç yıl önce Güneş'e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi. NTV'nin aktardığına göre Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Yine de böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu. Parker Güneş Sondası dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor. 2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.
NASA'nın Güneş kaşifi Parker tarihi bir olaya imza attı. Üç yıl önce fırlatılan Parker, Güneş'in dış atmosferinin içine girdi ve buradan örnekler topladı.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) üç yıl önce Güneş'e doğru fırlattığı uzay aracından önemli bir haber geldi.
NTV'nin aktardığına göre Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Yine de böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu.
Parker Güneş Sondası dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.
The Parker Solar Probe became the first human-made object to venture into the Sun's atmosphere.https://t.co/EqjtBSqlwE
Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor.
2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.
We’ve touched the Sun! ☀️
Announced today at #AGU21, NASA’s Parker Solar Probe has officially become the first spacecraft to fly through the Sun’s outer atmosphere, or corona.