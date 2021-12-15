https://tr.sputniknews.com/20211215/tarkan-saglik-emekcilerine-hak-ettikleri-haklar-verilmeli-yaninizdayim--1051798286.html

Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

Sanatçı Tarkan, sağlık emekçilerinin grevine destek verdi, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:59+0300

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yaşam

tbmm

grev

sağlık

personel

destek

çalışan

tarkan

twitter

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Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.Sanatçı Tarkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerine destek verdi.“Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli” diyen Tarkan, “Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

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tbmm, grev, sağlık, personel, destek, çalışan, tarkan, twitter