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Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım
Sanatçı Tarkan, sağlık emekçilerinin grevine destek verdi, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:59+0300
2021-12-15T16:12+0300
yaşam
tbmm
grev
sağlık
personel
destek
çalışan
tarkan
twitter
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Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.Sanatçı Tarkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerine destek verdi.“Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli” diyen Tarkan, “Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım” ifadelerini kullandı.
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tbmm, grev, sağlık, personel, destek, çalışan, tarkan, twitter

Tarkan: Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

15:59 15.12.2021 (güncellendi: 16:12 15.12.2021)
© Fotoğraf : Tarkan - TwitterTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Tarkan - Twitter
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Sanatçı Tarkan, sağlık emekçilerinin grevine destek verdi, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi.
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi sağlık çalışanları bugün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.
Sanatçı Tarkan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık emekçilerine destek verdi.
“Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli” diyen Tarkan, “Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım” ifadelerini kullandı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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