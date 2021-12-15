https://tr.sputniknews.com/20211215/tekirdagda-1-ton-270-litre-sahte-icki-ele-gecirildi-1051812436.html

Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 ton 270 litre sahte içki ele... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T23:10+0300

2021-12-15T23:10+0300

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türkiye

tekirdağ

operasyon

sahte içki

gözaltı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20211215/gaziantepte-sahte-icki-3-can-aldi-7-kisi-tedavi-altinda--1051811065.html

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tekirdağ, operasyon, sahte içki, gözaltı