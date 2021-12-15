Tekirdağ'da 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içkiye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 1 ton 270 litre sahte içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesi ve yılbaşı öncesinde sahte alkol kullanıma bağlı yaşanacak muhtemel olayların önlenmesi adına Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 59 şişe sahte alkollü içki, 1 ton 270 litre sahte alkollü içki, 2 adet içki yapımında kullanılan imbik ve kazan ele geçirilerek, 1 adet sahte içki imalathanesi deşifre edildi.