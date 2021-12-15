TEM bağlantı yolunda TIR üstgeçide sıkıştı

İstanbul'da, saat 18.30’da TEM otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde yaşanan olayda, elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın yüklü olduğu TIR, seyir halindeyken Atışalanı’ndaki üst geçide takıldı. Sürücü araçtan inerek kontrol edince üst geçide takılı kaldığını görünce yol üzerinde önlem alıp polise haber verdi. Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağladı. TIR'ın sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.
TEM bağlantı yolu Esenler mevkiinde bir TIR üst geçitte sıkıştı. TIR'ın sıkışması nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da, saat 18.30’da TEM otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler mevkiinde yaşanan olayda, elektrik üretiminde kullanılan mekanizmanın yüklü olduğu TIR, seyir halindeyken Atışalanı’ndaki üst geçide takıldı.
Sürücü araçtan inerek kontrol edince üst geçide takılı kaldığını görünce yol üzerinde önlem alıp polise haber verdi.
Elektrik santrallerinde kullanılan mekanizmanın alt geçide sıkışmasından dolayı Edirne istikameti yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alıp trafiğin akışını sağladı. TIR'ın sıkıştığı yerden kurtarılarak çıkarılmasıyla birlikte trafikte oluşan yoğunluk normale döndü.