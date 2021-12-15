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https://tr.sputniknews.com/20211215/thk-baskani-cenap-ascinin-istifasi-kabul-edildi-1051787947.html
THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi
THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi bir süre önce istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı, Eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T12:45+0300
2021-12-15T12:55+0300
türkiye
türk hava kurumu (thk)
thk
istifa
cenap aşçı
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Türk Hava Kurumu'nun başındaki Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi.Eski Bakan Cenap Aşçı’yı kayyum olarak atayan 9. Sulh Hukuk Mahkemesi istifayı ikinci dilekçeden yaklaşık 3 ay sonra kabul etti. Mahkeme Aşçı’nın yerine İçişleri Bakanlığı müfettişi Ali Yüksel’i atadı.İKİ İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ6 Eylül'de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca Ekim ayında bir dilekçe daha verdi.Aşçı: 4 Ekim tarihli dilekçede kurumun tüm iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dilekçesinin ivedilikle işleme konmasını talep etti.Cenap Aşçı'nın yasa gereği kendisini kayyum olarak atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ikinci dilekçe şöyle demişti:Sayın mahkemenizin 16.10.2019 tarihli kararı ile benim de aralarında bulunduğum 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verilmiştir.Sayın mahkemenize UYAP sistemi üzerinden 06.09.2021 tarihinde gönderilen talep dilekçesinin ekinde yer alan 01.09.2021 tarihli dilekçem ile Türk Medeni Kanunu'nun 477'nci maddesi uyarınca kayyımlık görevinden çekilmek istediğim bildirilmişse de şu ana kadar sayın mahkemenizce bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir.kamuya yararlı bir dernek olan Türk Hava Kurumu'nun amaçları doğrultusunda yaptığı tüm iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
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türk hava kurumu (thk), thk, istifa, cenap aşçı

THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi

12:45 15.12.2021 (güncellendi: 12:55 15.12.2021)
© AATHK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi bir süre önce istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı, Eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti. Yerine Ali Yüksel atandı.
Türk Hava Kurumu'nun başındaki Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi.
Eski Bakan Cenap Aşçı’yı kayyum olarak atayan 9. Sulh Hukuk Mahkemesi istifayı ikinci dilekçeden yaklaşık 3 ay sonra kabul etti. Mahkeme Aşçı’nın yerine İçişleri Bakanlığı müfettişi Ali Yüksel’i atadı.
İKİ İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ
6 Eylül'de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca Ekim ayında bir dilekçe daha verdi.
Aşçı: 4 Ekim tarihli dilekçede kurumun tüm iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dilekçesinin ivedilikle işleme konmasını talep etti.
Cenap Aşçı'nın yasa gereği kendisini kayyum olarak atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ikinci dilekçe şöyle demişti:
Sayın mahkemenizin 16.10.2019 tarihli kararı ile benim de aralarında bulunduğum 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verilmiştir.
Sayın mahkemenize UYAP sistemi üzerinden 06.09.2021 tarihinde gönderilen talep dilekçesinin ekinde yer alan 01.09.2021 tarihli dilekçem ile Türk Medeni Kanunu'nun 477'nci maddesi uyarınca kayyımlık görevinden çekilmek istediğim bildirilmişse de şu ana kadar sayın mahkemenizce bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir.
kamuya yararlı bir dernek olan Türk Hava Kurumu'nun amaçları doğrultusunda yaptığı tüm iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
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