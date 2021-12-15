https://tr.sputniknews.com/20211215/thk-baskani-cenap-ascinin-istifasi-kabul-edildi-1051787947.html

THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi bir süre önce istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı, Eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T12:55+0300

türkiye

türk hava kurumu (thk)

thk

istifa

cenap aşçı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_97ee2846ad90f5c3ec7e13a877b82624.jpg

Türk Hava Kurumu'nun başındaki Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası kabul edildi.Eski Bakan Cenap Aşçı’yı kayyum olarak atayan 9. Sulh Hukuk Mahkemesi istifayı ikinci dilekçeden yaklaşık 3 ay sonra kabul etti. Mahkeme Aşçı’nın yerine İçişleri Bakanlığı müfettişi Ali Yüksel’i atadı.İKİ İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ6 Eylül'de yazdığı dilekçeyle kendisini kayyum olarak atayan mahkemeye görevden çekilmek istediğini bildiren Aşçı, gereği yapılmayınca Ekim ayında bir dilekçe daha verdi.Aşçı: 4 Ekim tarihli dilekçede kurumun tüm iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için dilekçesinin ivedilikle işleme konmasını talep etti.Cenap Aşçı'nın yasa gereği kendisini kayyum olarak atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu ikinci dilekçe şöyle demişti:Sayın mahkemenizin 16.10.2019 tarihli kararı ile benim de aralarında bulunduğum 3 kişilik kayyum heyetinin atanmasına karar verilmiştir.Sayın mahkemenize UYAP sistemi üzerinden 06.09.2021 tarihinde gönderilen talep dilekçesinin ekinde yer alan 01.09.2021 tarihli dilekçem ile Türk Medeni Kanunu'nun 477'nci maddesi uyarınca kayyımlık görevinden çekilmek istediğim bildirilmişse de şu ana kadar sayın mahkemenizce bu hususta herhangi bir karar verilmemiştir.kamuya yararlı bir dernek olan Türk Hava Kurumu'nun amaçları doğrultusunda yaptığı tüm iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk hava kurumu (thk), thk, istifa, cenap aşçı