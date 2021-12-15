https://tr.sputniknews.com/20211215/tiktok-fenomeni-model-5-bin-feette-sevgilisiyle-ucakta-seks-yaparken-bayildi-1051780315.html

TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

Florida’da bir model, erkek arkadaşıyla uçakta seks yaparken sıcak hava, dar alan ve türbülans nedeniyle 5 bin feet yükseklikte bayıldı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T08:53+0300

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seks

uçak

tiktok

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TikTok’ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas’a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.Elle, “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu" dedi ve ardından baygınlık geçirdiğini açıkladı.Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.Model, yaşadıklarını TikTok’ta takipçilerine anlattı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seks, uçak, tiktok