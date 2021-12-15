TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

TikTok’ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas’a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.Elle, “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu" dedi ve ardından baygınlık geçirdiğini açıkladı.Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.Model, yaşadıklarını TikTok’ta takipçilerine anlattı.
Florida’da bir model, erkek arkadaşıyla uçakta seks yaparken sıcak hava, dar alan ve türbülans nedeniyle 5 bin feet yükseklikte bayıldı.
TikTok’ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas’a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.
Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.
Elle, “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu" dedi ve ardından baygınlık geçirdiğini açıkladı.
Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.