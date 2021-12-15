https://tr.sputniknews.com/20211215/tiktok-fenomeni-olmak-icin-47-yillik-esini-terk-etti-kocani-fenomen-yaptin-catla-patla-1051787240.html

TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti: 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'

TikTok fenomeni olmak için 47 yıllık eşini terk etti: 'Kocanı fenomen yaptın, çatla patla'

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programına başvuran Songül Döner, 47 yıllık eşinin kendisini terk ederek 20 yaş küçük biriyle birlikte olduğunu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:21+0300

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yaşam

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esra erol

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ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programına katılan 64 yaşındaki Songül Döner, 47 yıllık eşi Muzaffer Döner'in evi terk ettiğini ve kendinden 20 yaş küçük biriyle birlikte yaşadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.Eşi Muzaffer'in sosyal medyada fenomen olduğunu söyleyen Songül Döner, "47 yıllık evliyiz. Ben ona ömrümü verdim. Çocuklarımız ve torunlarımız var" dedi.Canlı yayına katılan Muzaffer Döner, zeki ve yakışıklı olduğu için fenomen olduğunu ifade etti. "Kocanı fenomen yaptığın için, çatlayacaksın, patlayacaksın. Yarasın canıma canıma. Sen çatla, seni bitirdim, boşuyorum" diyerek canlı yayında oynamaya başladı.

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dans, atv, program, esra erol, tik tok, eş, amca, dede