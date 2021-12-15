Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211215/trabzonda-soba-zehirlenmesi-anne-ve-oglu-hayatini-kaybetti-1051779765.html
Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T08:14+0300
2021-12-15T08:13+0300
yaşam
trabzon
beşikdüzü
zehirlenme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205287_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_df359151461f323d62da7e3a81e4998f.jpg
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
trabzon
beşikdüzü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205287_72:0:972:675_1920x0_80_0_0_95d8fad96e8ecda0c473ac85eb29c221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, beşikdüzü, zehirlenme

Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

08:14 15.12.2021
© AAAcil servis-jandarma
Acil servis-jandarma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:53TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı
08:48Google'da 2021'de en çok arananlar açıklandı: Squid Game, iklim değişikliği ve ruh sağlığı
08:44Mehmet Barlas: 2023 seçimi Türkiye için ölüm kalım meselesi olacaktır
08:14Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
07:49İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
07:18Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor, haftalık 70 bin dolar kazanıyor: Çiçek yaprağı da koyuyorum
06:55Meteoroloji uyardı: Kar, kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa dikkat
06:48Didem Arslan Yılmaz: Yanınızda çalışan köpeklere sahip çıkın
06:38Fenerbahçe Beko EuroLeague'de üst üste üçüncü galibiyetini kazandı
06:29Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası
05:36Bağcılar’da çökme tehlikesi olan iki bina boşaltıldı
05:11ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 800 bini geçti
04:32New York Kamu Etiği Komisyonu, eski Vali Cuomo'dan 5.1 milyon dolarlık kitap gelirini istedi
04:08Anket: ABD'de yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı değil
03:46Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı
03:22Rusya, Malka süper toplarının modernizasyonunu tamamladı
02:53Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nde şüpheli paket alarmı
02:51AB, tren seferlerini hızlandırmayı planlıyor
02:46Rus ve Belarus savaş uçaklarından sınır hattı boyunca devriye uçuşu
02:39Elysee Sarayı: Macron, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine olan bağlılığını yineledi