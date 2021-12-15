https://tr.sputniknews.com/20211215/trabzonda-soba-zehirlenmesi-anne-ve-oglu-hayatini-kaybetti-1051779765.html

Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon’da soba zehirlenmesi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T08:14+0300

2021-12-15T08:14+0300

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yaşam

trabzon

beşikdüzü

zehirlenme

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Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde yaşayan Havva Yavuz ve oğlu Mahmut Bülent Yavuz’dan haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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beşikdüzü

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trabzon, beşikdüzü, zehirlenme