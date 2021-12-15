https://tr.sputniknews.com/20211215/trafik-kazasi-geciren-sarkici-gulcin-ergulun-annesi-ic-kanama-korkusu-var-1051792421.html

Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül’ün annesi: İç kanama olabilir korkusu var

Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül’ün annesi: İç kanama olabilir korkusu var

İzmir-İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün Aysel Ergül, “inşallah... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:56+0300

2021-12-15T13:56+0300

2021-12-15T13:59+0300

yaşam

istanbul

balıkesir

hastane

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şarkıcı

açıklama

tedavi

susurluk

anne

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Doktorun izin vermesi durumunda bugün tedavi için İstanbul'a gideceklerini ifade eden anne Ergül, “Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı” dedi.Ergül’ün tedavisi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi. Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül'ün taburcu edileceği öğrenildi.Anne Ergül: Psikolojik olarak haliyle kötü durumdaGülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Ergül, şöyle konuştu:"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, inşallah doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz. Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı."Baba Ergül: Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruzBabası Ali Rıza Ergül de söylenecek çok fazla bir şeylerinin olmadığını dile getirdi. Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatından dolayı çok üzgün olduklarını belirten Baba Ergül, "Erdal'ımız vefat etti, dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum, teşekkür ediyorum. Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/sarkici-gulcin-ergul-trafik-kazasinda-yaralandi-arkadasi-hayatini-kaybetti-1051736963.html

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