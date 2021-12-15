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'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'
'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme sürecinin, Moskova'da gerçekleştirilen 3+2 formatındaki görüşmenin hemen ardından başlatıldığına dikkat çeken... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:04+0300
2021-12-15T00:04+0300
görüş
rusya
ermenistan
türkiye
azerbaycan
dağlık karabağ
normalleşme
arabuluculuk
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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ve Rusya'nın bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Hasanov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bağlamında, her şeyden önce bunun, Moskova’daki dışişleri bakan yardımcılarının 3+2 formatındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşmesine dikkat çekmek gerekiyor. Diğer yandan Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi, Türkiye de Rusya’nın stratejik ortağı. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme ihtimali büyük ölçüde Rusya’nın aracı rolü sayesinde mümkün olduğu açık" dedi.Teorik olarak bugün Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını kaydeden Hasanov, şöyle devam etti: "Ankara'nın 3+3 formatı ve Erivan’la normalleşmeye hazır olduğu ile ilgili açıklamalarının sloganlar olmadığı açık. Bakü, Karabağ sorunun çözüme kavuşturulduğunu açıklıyor. Bu da teorik olarak Türkiye’nin artık Ermenistan’la sınırı açmak için hiçbir engel görmediği anlamına geliyor. Bu ayrıca Erivan için ekonomik ablukadan çıkışın başlangıcı ve Başbakan (Nikol) Paşinyan için bir umut demek."
https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ve-pasinyan-michel-ile-uclu-gorusmede-bir-araya-geldi-1051773174.html
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rusya, ermenistan, türkiye, azerbaycan, dağlık karabağ, normalleşme, arabuluculuk

'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'

00:04 15.12.2021
© AA / Mustafa KamacıTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme sürecinin, Moskova'da gerçekleştirilen 3+2 formatındaki görüşmenin hemen ardından başlatıldığına dikkat çeken siyaset bilimci Hasanov, Rusya'nın arabuluculuk çabalarının önemine işaret etti.
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ve Rusya'nın bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Hasanov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bağlamında, her şeyden önce bunun, Moskova’daki dışişleri bakan yardımcılarının 3+2 formatındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşmesine dikkat çekmek gerekiyor. Diğer yandan Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi, Türkiye de Rusya’nın stratejik ortağı. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme ihtimali büyük ölçüde Rusya’nın aracı rolü sayesinde mümkün olduğu açık" dedi.
Teorik olarak bugün Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını kaydeden Hasanov, şöyle devam etti: "Ankara'nın 3+3 formatı ve Erivan’la normalleşmeye hazır olduğu ile ilgili açıklamalarının sloganlar olmadığı açık. Bakü, Karabağ sorunun çözüme kavuşturulduğunu açıklıyor. Bu da teorik olarak Türkiye’nin artık Ermenistan’la sınırı açmak için hiçbir engel görmediği anlamına geliyor. Bu ayrıca Erivan için ekonomik ablukadan çıkışın başlangıcı ve Başbakan (Nikol) Paşinyan için bir umut demek."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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