https://tr.sputniknews.com/20211215/turkiye-ermenistan-normallesmesi-rusyanin-arabulucugu-sayesinde-mumkun-oldu-1051773533.html

'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'

'Türkiye-Ermenistan normalleşmesi Rusya'nın arabulucuğu sayesinde mümkün oldu'

Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme sürecinin, Moskova'da gerçekleştirilen 3+2 formatındaki görüşmenin hemen ardından başlatıldığına dikkat çeken... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T00:04+0300

2021-12-15T00:04+0300

2021-12-15T00:04+0300

görüş

rusya

ermenistan

türkiye

azerbaycan

dağlık karabağ

normalleşme

arabuluculuk

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Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) öğretim görevlisi Doç. Kamran Hasanov, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ve Rusya'nın bu süreçteki rolüne ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Hasanov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bağlamında, her şeyden önce bunun, Moskova’daki dışişleri bakan yardımcılarının 3+2 formatındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşmesine dikkat çekmek gerekiyor. Diğer yandan Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi, Türkiye de Rusya’nın stratejik ortağı. Dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme ihtimali büyük ölçüde Rusya’nın aracı rolü sayesinde mümkün olduğu açık" dedi.Teorik olarak bugün Türkiye-Ermenistan normalleşmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını kaydeden Hasanov, şöyle devam etti: "Ankara'nın 3+3 formatı ve Erivan’la normalleşmeye hazır olduğu ile ilgili açıklamalarının sloganlar olmadığı açık. Bakü, Karabağ sorunun çözüme kavuşturulduğunu açıklıyor. Bu da teorik olarak Türkiye’nin artık Ermenistan’la sınırı açmak için hiçbir engel görmediği anlamına geliyor. Bu ayrıca Erivan için ekonomik ablukadan çıkışın başlangıcı ve Başbakan (Nikol) Paşinyan için bir umut demek."

https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ve-pasinyan-michel-ile-uclu-gorusmede-bir-araya-geldi-1051773174.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

dağlık karabağ

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rusya, ermenistan, türkiye, azerbaycan, dağlık karabağ, normalleşme, arabuluculuk