https://tr.sputniknews.com/20211215/wsj-suudi-veliaht-prensi-erdogandan-kasikci-cinayetini-gundeme-getirmemesi-icin-soz-istedi-1051810698.html

WSJ: Suudi Veliaht Prensi, Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi için söz istedi

WSJ: Suudi Veliaht Prensi, Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi için söz istedi

Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T22:01+0300

2021-12-15T22:01+0300

2021-12-15T22:01+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

suudi arabistan

katar

muhammed bin selman

cemal kaşıkçı

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2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmalara bir yenisi eklendi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, Katarlı yetkililerin geçen hafta Doha'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir görüşme düzenlemeye çalıştıkları öne sürüldü.'İran konusundaki korkunun ve ABD'nin bölgedeki rolünün azalmasının rakipleri yakınlaştırdığı' ifade edilen haberde, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Ankara ziyareti ve bir dizi Arap ülkesinin Suriye ile ilişkileri normalleştirme yoluna girmesine işaret edildi.Haberde, Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin 'bölgede yıllardır ihtilaf yarattığı' kaydedilerek, "Erdoğan ve Prens bin Selman açısından, bir görüşme Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini zehirleyen sorunları geride bırakma şansı sunuyor" ifadelerine yer verildi.WSJ'ye konuşan yetkililer, Muhammed bin Selman'ın Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayetine bir daha hiçbir şekilde değinmeme ve Türkiye medyasının da bu konunun irdelememesi konusunda taahhüt istediğini ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20211215/cavusoglu-birlesik-arap-emirlikleri-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirecegiz-1051794825.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, suudi arabistan, katar, muhammed bin selman, cemal kaşıkçı