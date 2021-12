https://tr.sputniknews.com/20211215/yeni-safak-sosyal-medyadaki-sokak-roportajlari-kontrolden-cikti-ahlak-kural-ve-yasa-tanimiyorlar-1051782402.html

Yeni Şafak: Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı, ahlak, kural ve yasa tanımıyorlar

Yeni Şafak: Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı, ahlak, kural ve yasa tanımıyorlar

Sokak röportajı yapan 3 muhabirin ev hapsi almasına tepkiler sürerken Yeni Şafak gazetesi, "Sosyal medyada, röportaj adı altında hiçbir ahlak, kural ve yasa... 15.12.2021

Sokak söyleşileri yapan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy, Sade vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu ve Turan Kural'ın gözaltına alınmalarının ardından haklarında ev hapsi kararı verilmişti. Yeni Şafak Gazetesi bugün yayımladığı 'Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı: Başıboş mikrofon' başlıklı haberinde, "Sosyal medyada, röportaj adı altında hiçbir ahlak, kural ve yasa tanımayan yayınların sayısı artıyor. Yayıncılar izlenme sayısına göre para aldığı için her türlü rezalet ve provokasyona başvuruyor" ifadelerine yer verdi. Haberde, "Provokatif yayınların büyük bölümü küfürler ya da kavgayla sonuçlanıyor. 'Bağıra bağıra laiklik dindarlık tartışması', 'Eminönü meydan kavgası!', 'Yumruklar havada uçuştu!', 'AKP’li ve HDP’li gençler arasında kavga çıktı' gibi başlıklar durumu özetliyor. Gerçeklerden uzak kurgu röportajlar ise ayrı bir sorun' denildi.Sokak röportajlarının 'kontrolden çıktığı' savunulan haberde, "Eline mikrofon ve kamerayı alan sokakta istediği gibi röportaj yapıyor. Kazanılan paralar, bu akımı daha da hızlandırıyor. İlk bakışta ‘ifade özgürlüğü’ kavramı ile savunulsa da sokak röportajları her geçen gün kontrolsüz bir mecraya dönüşüyor" denildi.Haberde şu ifadeler yer aldı:'Sosyal medya platformlarından izlenme sayısına göre para alan fenomenler, tık almak için her yola başvuruyor. Bazıları etrafına topladığı karşıt görüşlü insanları tahrik edip birbirine düşürüyor.Bu tür provokatif röportajların büyük bir bölümü kavga ile sonlanıyor. Birbirinin ağzına telefon sokanından, karşılıklı tokat atanlara kadar her şeye rastlamak mümkün.Şimdiye kadar küçük arbedeler yaşansa da büyük çaplı bir faciaya dönüşme riski taşıyor. Hem karşılıklı küfürleşmeler, hem de devlet büyüklerine yönelik hakaretler hiçbir süzgeçten geçirilmeden izleyicilerle buluşturuluyor.Röportajlara atılan başlıklar da bunu doğruluyor. Birçok başlıkta röportajın kavga ile sonlandığı açık açık vurgulanıyor: 'Büyük olay! Bağıra bağıra laiklik dindarlık tartışması', 'Eminönü meydan kavgası!', ‘’Ortalık fena karıştı!’’, 'Yumruklar havada uçuştu!', 'Bakırköy meydan kavgası!', 'AKP’li adam Z kuşağı kızı dövecekti!', 'Pendik’te röportaj kavgayla bitti muhabir zor ayırdı', 'AKP’li ve HDP’li gençler arasında kavga çıktı! Sultanbeyli karıştı', 'Ortalık fena karıştı! Ülkücüler röportaja girince kavga çıktı kalabalığı polis dağıttı…'Kurgu röportajlar da ayrı bir sorun oluşturuyor. Birçok kurum ve kişi mizansen röportajlarla hedef alınıyor. Yakın zamanda da pek çok kez görüldüğü gibi kendini işsiz diye tanıtan bir kişi belediye çalışanı, ‘yoksulum’ diyen kişi emlak zengini, ‘üniversite mezunuyum’ diyen kişi de ilkokul diplomalı çıkabiliyor. Ayrıca fenomenler takipçi ve tık sayılarını artırmak için, işi tanınmış kişilerin yolunu kesip tehdit etmeye kadar vardırıyor.'

