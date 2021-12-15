https://tr.sputniknews.com/20211215/yilbasi-oncesinde-sahte-icki-operasyonu-31-bin-litre-kacak-icki-ele-gecirildi-1051782618.html

Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 60... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T10:17+0300

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türkiye

yılbaşı

operasyon

sahte içki

içişleri bakanlığı

alkol

kaçakçı

kaçakçılık

zehir

emniyet

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'zehir' operasyonu başlattı.Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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yılbaşı, operasyon, sahte içki, içişleri bakanlığı, alkol, kaçakçı, kaçakçılık, zehir, emniyet