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Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 60... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:17+0300
2021-12-15T10:17+0300
türkiye
yılbaşı
operasyon
sahte içki
içişleri bakanlığı
alkol
kaçakçı
kaçakçılık
zehir
emniyet
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'zehir' operasyonu başlattı.Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-12ye-yukseldi-1051781665.html
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yılbaşı, operasyon, sahte içki, içişleri bakanlığı, alkol, kaçakçı, kaçakçılık, zehir, emniyet

Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi

10:17 15.12.2021
© Fotoğraf : Emniyet Genel MüdürlüğüYılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu
Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Emniyet Genel Müdürlüğü
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı 'zehir' operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti.
Ekipler, içki üretimi yapan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve sahte/kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte/kaçak içki üretim ve sevkini yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'zehir' operasyonu başlattı.
Operasyon kapsamında yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yaptığı belirlenen 342 adreste arama yapıldı, 31 bin 343 litre sahte/kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ile 61 şişe alkol aroması ele geçirildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
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