https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharova-karlov-suikastinin-azmettiricisi-rus-turk-iliskilerini-bozmayi-basaramadi-1051805154.html

Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı

Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın Rus-Türk ilişkilerini ve Suriye'de... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:55+0300

2021-12-15T18:55+0300

2021-12-15T18:56+0300

ermenistan

karlov suikasti

dünya

mariya zaharova

türkiye-rusya ilişkileri

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Zaharova, haftalık basın toplantısında, 19 Aralık'ta ölümünün 5. yıldönümünde anılacak olan Karlov'a yönelik suikastten bahsetti.Zaharova, "Türk makamlarının önde gelen Rus diplomatın suçsuz yere kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kararlılıkla kınamasını takdir ediyoruz. Bu suç eyleminin tüm koşulları hakkında Türk meslektaşlarımızla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Bazı önemli alan da dahil, Ankara'yla ikili diyaloğun kademeli olarak gelişmesi, bu vahşetin azmettiricilerinin ana fikrinin, o dönemdeki ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik süreci ve Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya ve siyasi çözüm süreci başlatmaya dönük ortak çabaları baltalamak olduğuna inanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar tamamen başarısız oldu" dedi.Bu trajedinin Rus vatandaşlarının ve yabancı misyonlarının güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere azami dikkat göstermeyi ve terörle mücadeleyi daha büyük bir kararlılıkla sürdürmeyi zorunlu kıldığına işaret eden Zaharova, "Görevi başında hayatını kaybeden ve anavatanımızın çıkarlarını yorulmadan savunan Andrey Karlov'un aziz hatırasını saygıyla anıyoruz" diye ekledi.Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.'Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine katkı sunmaya hazırız'Rusya ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilci atama kararı almasını değerlendiren Zaharova, Moskova'nın normalleşme sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti:'Rusya'nın teröristlerin anıtlarına yönelik tutumu değişmedi'Kocaeli'de Çeçenistan'da 90'lı yıllarda faal olan ayrılıkçı hareketin lideri Cevher Dudayev'in anıtının açılmasıyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine Zaharova, "Aşırılık yanlılarının, teröristlerin, militanların ve işbirlikçilerin anıtlarının dikilmesine ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutum değişmez nitelikte, ilkesel ve her ülke için geçerli" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210309/rus-disisleri-moskova-mahkemenin-buyukelci-karlovun-oldurulmesiyle-ilgili-nihayet-karar-vermis-1043989838.html

https://tr.sputniknews.com/20211214/ermenistan-turkiyeyle-iliskilerin-normallestirilmesi-icin-ozel-temsilci-atayacak-1051749734.html

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ermenistan, karlov suikasti, mariya zaharova, türkiye-rusya ilişkileri