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https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharova-karlov-suikastinin-azmettiricisi-rus-turk-iliskilerini-bozmayi-basaramadi-1051805154.html
Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı
Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın Rus-Türk ilişkilerini ve Suriye'de... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:55+0300
2021-12-15T18:56+0300
ermenistan
karlov suikasti
dünya
mariya zaharova
türkiye-rusya ilişkileri
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Zaharova, haftalık basın toplantısında, 19 Aralık'ta ölümünün 5. yıldönümünde anılacak olan Karlov'a yönelik suikastten bahsetti.Zaharova, "Türk makamlarının önde gelen Rus diplomatın suçsuz yere kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kararlılıkla kınamasını takdir ediyoruz. Bu suç eyleminin tüm koşulları hakkında Türk meslektaşlarımızla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Bazı önemli alan da dahil, Ankara'yla ikili diyaloğun kademeli olarak gelişmesi, bu vahşetin azmettiricilerinin ana fikrinin, o dönemdeki ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik süreci ve Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya ve siyasi çözüm süreci başlatmaya dönük ortak çabaları baltalamak olduğuna inanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar tamamen başarısız oldu" dedi.Bu trajedinin Rus vatandaşlarının ve yabancı misyonlarının güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere azami dikkat göstermeyi ve terörle mücadeleyi daha büyük bir kararlılıkla sürdürmeyi zorunlu kıldığına işaret eden Zaharova, "Görevi başında hayatını kaybeden ve anavatanımızın çıkarlarını yorulmadan savunan Andrey Karlov'un aziz hatırasını saygıyla anıyoruz" diye ekledi.Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.'Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine katkı sunmaya hazırız'Rusya ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilci atama kararı almasını değerlendiren Zaharova, Moskova'nın normalleşme sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti:'Rusya'nın teröristlerin anıtlarına yönelik tutumu değişmedi'Kocaeli'de Çeçenistan'da 90'lı yıllarda faal olan ayrılıkçı hareketin lideri Cevher Dudayev'in anıtının açılmasıyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine Zaharova, "Aşırılık yanlılarının, teröristlerin, militanların ve işbirlikçilerin anıtlarının dikilmesine ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutum değişmez nitelikte, ilkesel ve her ülke için geçerli" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210309/rus-disisleri-moskova-mahkemenin-buyukelci-karlovun-oldurulmesiyle-ilgili-nihayet-karar-vermis-1043989838.html
https://tr.sputniknews.com/20211214/ermenistan-turkiyeyle-iliskilerin-normallestirilmesi-icin-ozel-temsilci-atayacak-1051749734.html
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ermenistan, karlov suikasti, mariya zaharova, türkiye-rusya ilişkileri

Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı

18:55 15.12.2021 (güncellendi: 18:56 15.12.2021)
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Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın Rus-Türk ilişkilerini ve Suriye'de çözümü baltalama taşıdığını ancak bu girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Zaharova, haftalık basın toplantısında, 19 Aralık'ta ölümünün 5. yıldönümünde anılacak olan Karlov'a yönelik suikastten bahsetti.
Zaharova, "Türk makamlarının önde gelen Rus diplomatın suçsuz yere kurban gittiği bu barbar saldırı eylemini kararlılıkla kınamasını takdir ediyoruz. Bu suç eyleminin tüm koşulları hakkında Türk meslektaşlarımızla birlikte kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Bazı önemli alan da dahil, Ankara'yla ikili diyaloğun kademeli olarak gelişmesi, bu vahşetin azmettiricilerinin ana fikrinin, o dönemdeki ikili ilişkileri normalleştirmeye yönelik süreci ve Suriye'deki duruma istikrar kazandırmaya ve siyasi çözüm süreci başlatmaya dönük ortak çabaları baltalamak olduğuna inanmamızı sağlıyor. Tüm bunlar tamamen başarısız oldu" dedi.
Bu trajedinin Rus vatandaşlarının ve yabancı misyonlarının güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlere azami dikkat göstermeyi ve terörle mücadeleyi daha büyük bir kararlılıkla sürdürmeyi zorunlu kıldığına işaret eden Zaharova, "Görevi başında hayatını kaybeden ve anavatanımızın çıkarlarını yorulmadan savunan Andrey Karlov'un aziz hatırasını saygıyla anıyoruz" diye ekledi.
Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Ölümünün ardından Karlov'a Rusya Kahramanı unvanı verilmişti.
Andrey Karlov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2021
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9 Mart, 18:37

'Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine katkı sunmaya hazırız'

Rusya ve Ermenistan'ın ilişkilerin normalleştirilmesi için karşılıklı olarak özel temsilci atama kararı almasını değerlendiren Zaharova, Moskova'nın normalleşme sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti:
"Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinin bölgedeki genel durumun sağlıklı hale gelmesine katkı sunacağını, sağlıklı bir güven ve iyi komşuluk atmosferinin oluşmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Moskova, Ankara ve Erivan'ın normalleşme konularını görüşmek üzere ikili diyalog kurma kararını memnuniyetle karşılıyor ve taraflarca bu amaçlar için özel temsilciler atanmasını mantıklı ve makul buluyor."

'Rusya'nın teröristlerin anıtlarına yönelik tutumu değişmedi'

Kocaeli'de Çeçenistan'da 90'lı yıllarda faal olan ayrılıkçı hareketin lideri Cevher Dudayev'in anıtının açılmasıyla ilgili bir soru yöneltilmesi üzerine Zaharova, "Aşırılık yanlılarının, teröristlerin, militanların ve işbirlikçilerin anıtlarının dikilmesine ilişkin ilkesel tutumumuzu biliyorsunuz. Bu tutum değişmez nitelikte, ilkesel ve her ülke için geçerli" yanıtını verdi.
Ermenistan bayrağı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
Ermenistan, Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacak
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